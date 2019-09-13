作为20年的柯南老粉，我认为这几年剧场版的口碑每况愈下的原因之一，是那些让人尴尬的插科打诨越来越多，既夺走了主线篇幅，也让调调显得低幼。

但《绀青之拳》一反常态，非常难得回到了21世纪初的严肃轨道上，甚至比当时更有过之而无不及。编剧做的最棒的一件事，就是用一个出国难题，轻轻松松把少年侦探团那群小子挡在了主舞台之外。我的天，你真不知道摆脱那帮聒噪的小孩，会让整个电影的气质有多大的改观。

这让剧情有了充实的密度，你可以把它看成柯南的又一次脑力挑战，或是基德洗脱冤屈重整帅气的单行故事，又或者京极真犹如健次郎一般的成长传奇，每一条线都足够激动人心。

爱情桥段也不仅仅是摆设，眼看心上人跟别人恩爱的大吃飞醋，格斗少年与恋人的情意波折，都比以往千篇一律的“我在暗中守护你”要新鲜百倍。果然摆脱了小孩子，就可以专心玩成人游戏了呢！

至于笑点方面，小五郎恰到好处的糊涂，对“沉睡小五郎”有意无意的恶搞，以及柯南被耍时的哇哇大叫，都是一闪而过，但调节气氛绰绰有余。

整个案件侦破也更接近写实的反恐悬疑剧，犯案手法没有什么花里胡哨的本格机关，都是四两拨千斤的障眼法和杀人灭口，迎合了信息时代的高效冷酷。

柯南基德文武搭配的段位在系列名列前茅，那些基德给出灵感柯南给出答案，柯南给出计划基德神勇助攻的配合，可以当成一探一贼最佳拍档的教科书级演绎。

与之相配的，是整个设定大大淡化了个人英雄主义式的夸张，这次你绝对下不去嘴吐槽小学生开挂救世界。平成年的最后一次银幕亮相，日薄西山的柯南剧场版通过群戏找到了新生。

曾经一群绿叶陪衬一朵鲜花，但这里有许多鲜花，他们都有像主角一样灵魂魅力熊熊燃烧的时刻。目之所及都会遇上信任的目光，拍档之间心有灵犀的默契，恋人之间同生共死的牵绊，亲人之间及时伸来援手的安全感。

一部柯南剧场版就应该是这样才对，在20多年的同呼吸共命运后，没有谁是不重要的，没有谁应该被忽视，所有人就那样一起沐浴在光里，闪耀着。

这是一次向平成的完美告别，也可以看作是那些熟悉的人物再次束紧了彼此深深的羁绊。就像台词所说，曾经以为是你在保护我，没想到我也在保护你。

在犯罪此起彼伏的二次元世界里，他们可以永远笑着去踏上新的冒险，就是因为，每个人都是那样认真地，保护着彼此。