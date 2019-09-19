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方聿南

独观影不如与众谈影

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编辑 | 删除 全明星阵容，远远不是这部电影的最大看点

方聿南 发布于：

 

（文/黄小易）


一年一度的国庆档，不远了。

又是大片扎堆，明星云集。

国庆前呢？

有一部大片，特别适合在国庆前看。

它讲的事儿，与国庆的诞生有关。

上映日期，9月20日

今年还是建国70周年，意义尤为不同。

故事、档期、时机，完美搭配——

《决胜时刻》

1949年，北京香山，毛泽东、周恩来等领导人入驻，筹划建立新中国。

没错，历史题材，主旋律，献礼片。

可能有一些人，一听是主旋律电影，心里就犯嘀咕了，觉得会有距离感。

尽管，这几年有《红海行动》、《战狼2》、《湄公河行动》、《智取威虎山》等片，已用高度类型化的叙事，高规格的制作规模，让主旋律电影的样貌焕然一新。它们不仅不再古板、说教，更是成为了极受当下观众欢迎的票房炸弹

但，像《决胜时刻》这样的历史题材，毕竟不能全然类型化，还是要待在历史的框架里。

9月8号，我有幸提前看了首映。

看后才发现，它和预期中的各种主旋律电影都不一样

阵容是全明星，有唐国强、刘劲、黄景瑜、王丽坤等，而这，根本不是它的最大看点。

局部段落也有类型化的操作。比如，国民党的暗杀行动，警卫员陈有富他们的抓匪过程，有动作片、间谍片的紧张感、刺激感；和谈失败后，渡江战役那段，完全是战争大片的路子。

但最让我感到惊喜，最触动我的，还是人物刻画，以及一个个细节

唐国强这一次饰演的毛主席，是我这些年看过的领袖形象里，最生活化的一个。

他去观看《霸王别姬》，对梅兰芳说：“北平人对梅兰芳的欢迎程度不亚于欢迎解放军进北平，你的名气比我大。”

梅兰芳要给毛主席敬烟，毛主席说化妆间空间小，免得伤了梅兰芳嗓子，给拒了。

毛泽东与女儿的戏份，比如教她抓麻雀，很可爱，很有感染力。

他甚至当起了红娘，撺掇警卫员陈有富和播音员孟予谈恋爱。

为了新中国，毛泽东拼命工作，陈有富劝他珍惜身体，就像劝诫自己的朋友。他们之间的互动戏份，幽默，有趣，平等。唐国强和黄景瑜，表演方式都不拿腔作派，他们呈现了一种鲜活而现代的关系。

陈有富正在训斥一个小战士，毛泽东碰到了，像对待自己孩子一样询问他。由此，引出了另一条特别感人、催泪的叙述线

凡此种种，无论是人物刻画的精细度、年轻化的表达方式，还是生活化细节的篇幅之大，都是这几年的主旋律电影中不曾有过的

作为历史题材电影，自然少不了宏大叙事，对1949年国共对峙中的一些大事，《决胜时刻》都有展现。

它的最大亮点，则在于无处不在的“小”，小细节、小事件、小人物。这些，丰富了领导人的形象，润活了整片的气韵。

只有大事件，可能会变为严肃的历史课、概念片；有各种细节，才会有情绪、情感，才会真正记住一部电影。

事实上，对于历史观，鲜活的细节和人物也有极佳的塑形效果。有趣，立体，种种细节反衬了领袖挥斥方遒的领导力；小人物的牺牲，不正说明了革命胜利的来之不易吗？

去看之前，对《决胜时刻》了解并不多，只知道有一堆明星。

映后看到主创，它是不一样的主旋律电影，就在情理之中了。

导演黄建新，他是金牌监制，也是顶级导演。

《建国大业》、《建党伟业》、《建军大业》，他都有参与执导或编剧；他还拍过《背靠背，脸对脸》、《站直啰，别趴下》等讲述小人物的经典作品。

对历史题材有掌控力，对人、对生活，黄建新称得上洞察大师。而且，他不是停滞不前的那种电影人，不管作为导演、监制还是制作人，他一直以某种身份与时俱进，他了解当下，他是处于当下的创造者。

《决胜时刻》能有如此多的生活化笔触能在历史题材主旋律电影的序列中实现进化，发生在黄建新身上，可以说是不那么意外的意外吧。

再有，编剧何冀平，不得不提。

她写的作品，有《新龙门客栈》、《新白娘子传奇》、《明月几时有》等。

有家国情怀，擅长在宏大叙事中挖掘小人物的灵动、高光时刻，她对历史与日常、宏观与微观、传奇与生活的拿捏，没有多少编剧做得到。

看《决胜时刻》，你一定会记住那些细节，那些小人物，会记住毛泽东、周恩来、任弼时等领导人的每个段落，也会记住蒋介石、张治中、毛人凤等人的戏。

有靠谱的主创团队，制作自然不会含糊。

服装、道具、美术，《决胜时刻》一概精益求精。

比如，去车站接毛主席的汽车、片场里使用的家具器皿、收音机等都是那个年代的。

“你建立起来这个世界体系，观众就开始不怀疑你所有的东西，然后开始进入就不再怀疑。观众现在挑bug是一个快乐的事情，他一旦发现几个，就不看戏了，以此为乐，这不就糟了。”

有经得住挑剔的服化道，也就有了浸得去的世界，人物和细节便会更为奏效。

为了沟通或记忆上的便利，我们总会为电影贴各种标签，划各种类型，艺术、商业、历史、当代、动作、主旋律，等等。

所有的好电影，其实就一种旋律：动人

黄建新、何冀平等主创和《决胜时刻》，无非是在做这样一件事：力图拍一部动人的好电影。

临近收尾，当历史画面出现在大银幕上，影厅内有人鼓起了掌，有人跟着响应了起来。

他们清楚地看到了，原来电影是如此纤毫毕现地还原了开国大典的历史画面，把那个激动人心的时刻，那些风起云涌的岁月，用4K高清的彩色影像带进了这个新的时代。

黄建新他们想做的事，做成了。

那些掌声，是一种证明，也是一种邀请，邀请你去看《决胜时刻》。

 

决胜时刻 Chairman Mao 1949(2019)

7 .0

决胜时刻(2019)

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方聿南

方聿南 (杭州)

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