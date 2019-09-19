（文/黄小易）





一年一度的国庆档，不远了。

又是大片扎堆，明星云集。

国庆前呢？

有一部大片，特别适合在国庆前看。

它讲的事儿，与国庆的诞生有关。

上映日期，9月20日。

今年还是建国70周年，意义尤为不同。

故事、档期、时机，完美搭配——

《决胜时刻》

1949年，北京香山，毛泽东、周恩来等领导人入驻，筹划建立新中国。

没错，历史题材，主旋律，献礼片。

可能有一些人，一听是主旋律电影，心里就犯嘀咕了，觉得会有距离感。

尽管，这几年有《红海行动》、《战狼2》、《湄公河行动》、《智取威虎山》等片，已用高度类型化的叙事，高规格的制作规模，让主旋律电影的样貌焕然一新。它们不仅不再古板、说教，更是成为了极受当下观众欢迎的票房炸弹。

但，像《决胜时刻》这样的历史题材，毕竟不能全然类型化，还是要待在历史的框架里。

9月8号，我有幸提前看了首映。

看后才发现，它和预期中的各种主旋律电影都不一样。

阵容是全明星，有唐国强、刘劲、黄景瑜、王丽坤等，而这，根本不是它的最大看点。

局部段落也有类型化的操作。比如，国民党的暗杀行动，警卫员陈有富他们的抓匪过程，有动作片、间谍片的紧张感、刺激感；和谈失败后，渡江战役那段，完全是战争大片的路子。

但最让我感到惊喜，最触动我的，还是人物刻画，以及一个个细节。

唐国强这一次饰演的毛主席，是我这些年看过的领袖形象里，最生活化的一个。

他去观看《霸王别姬》，对梅兰芳说：“北平人对梅兰芳的欢迎程度不亚于欢迎解放军进北平，你的名气比我大。”

梅兰芳要给毛主席敬烟，毛主席说化妆间空间小，免得伤了梅兰芳嗓子，给拒了。

毛泽东与女儿的戏份，比如教她抓麻雀，很可爱，很有感染力。

他甚至当起了红娘，撺掇警卫员陈有富和播音员孟予谈恋爱。

为了新中国，毛泽东拼命工作，陈有富劝他珍惜身体，就像劝诫自己的朋友。他们之间的互动戏份，幽默，有趣，平等。唐国强和黄景瑜，表演方式都不拿腔作派，他们呈现了一种鲜活而现代的关系。

陈有富正在训斥一个小战士，毛泽东碰到了，像对待自己孩子一样询问他。由此，引出了另一条特别感人、催泪的叙述线。

凡此种种，无论是人物刻画的精细度、年轻化的表达方式，还是生活化细节的篇幅之大，都是这几年的主旋律电影中不曾有过的。

作为历史题材电影，自然少不了宏大叙事，对1949年国共对峙中的一些大事，《决胜时刻》都有展现。

而它的最大亮点，则在于无处不在的“小”，小细节、小事件、小人物。这些，丰富了领导人的形象，润活了整片的气韵。

只有大事件，可能会变为严肃的历史课、概念片；有各种细节，才会有情绪、情感，才会真正记住一部电影。

事实上，对于历史观，鲜活的细节和人物也有极佳的塑形效果。有趣，立体，种种细节反衬了领袖挥斥方遒的领导力；小人物的牺牲，不正说明了革命胜利的来之不易吗？

去看之前，对《决胜时刻》了解并不多，只知道有一堆明星。

映后看到主创，它是不一样的主旋律电影，就在情理之中了。

导演黄建新，他是金牌监制，也是顶级导演。

《建国大业》、《建党伟业》、《建军大业》，他都有参与执导或编剧；他还拍过《背靠背，脸对脸》、《站直啰，别趴下》等讲述小人物的经典作品。

对历史题材有掌控力，对人、对生活，黄建新称得上洞察大师。而且，他不是停滞不前的那种电影人，不管作为导演、监制还是制作人，他一直以某种身份与时俱进，他了解当下，他是处于当下的创造者。

《决胜时刻》能有如此多的生活化笔触，能在历史题材主旋律电影的序列中实现进化，发生在黄建新身上，可以说是不那么意外的意外吧。

再有，编剧何冀平，不得不提。

她写的作品，有《新龙门客栈》、《新白娘子传奇》、《明月几时有》等。

有家国情怀，擅长在宏大叙事中挖掘小人物的灵动、高光时刻，她对历史与日常、宏观与微观、传奇与生活的拿捏，没有多少编剧做得到。

看《决胜时刻》，你一定会记住那些细节，那些小人物，会记住毛泽东、周恩来、任弼时等领导人的每个段落，也会记住蒋介石、张治中、毛人凤等人的戏。

有靠谱的主创团队，制作自然不会含糊。

服装、道具、美术，《决胜时刻》一概精益求精。

比如，去车站接毛主席的汽车、片场里使用的家具器皿、收音机等都是那个年代的。

“你建立起来这个世界体系，观众就开始不怀疑你所有的东西，然后开始进入就不再怀疑。观众现在挑bug是一个快乐的事情，他一旦发现几个，就不看戏了，以此为乐，这不就糟了。”

有经得住挑剔的服化道，也就有了浸得去的世界，人物和细节便会更为奏效。

为了沟通或记忆上的便利，我们总会为电影贴各种标签，划各种类型，艺术、商业、历史、当代、动作、主旋律，等等。

而所有的好电影，其实就一种旋律：动人。

黄建新、何冀平等主创和《决胜时刻》，无非是在做这样一件事：力图拍一部动人的好电影。

临近收尾，当历史画面出现在大银幕上，影厅内有人鼓起了掌，有人跟着响应了起来。

他们清楚地看到了，原来电影是如此纤毫毕现地还原了开国大典的历史画面，把那个激动人心的时刻，那些风起云涌的岁月，用4K高清的彩色影像带进了这个新的时代。

黄建新他们想做的事，做成了。