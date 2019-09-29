网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

方聿南

独观影不如与众谈影

http://i.mtime.com/1886654/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 只差一个初恋，集齐上天所有的宠爱

方聿南 发布于：

（文/不落地）

这个世界上，有些人的存在，似乎是专门供许许多多人来嫉妒的。比如帅气多金的游戏公司青年（不如说是少年更贴切？）才俊夏柯。他会让你（尤其是男观众）柠檬附体般意识到，一个人完全够资格集齐上天能给予的，所有的宠爱。

但当那个叫邢运的女孩顶着一个吉利的谐音名字，闯进他高度有序滴水不漏的生活后，接下来的事，会让你觉得上天毕竟是公平的。一度连头发丝都挑不出毛病的创业奇才、侧颜男神、职场大帝，在恋爱方面，竟然是个小白。

好吧，说小白可能太夸张了，但如果有爱商这种东西，那他从小到大估计没怎么练过等级。

这首先当然表现在他的超级迟钝。没有人知道他从什么时候被邢运吸引，而他自己就更不清楚了。起初只觉得那个女孩单纯认真又不服输的样子很可爱，但到头来点破窗户纸还得靠他自己酸成柠檬树。

前一秒还在欺负逗弄，“想做方案就先去谈个恋爱”，下一秒就被对方相亲顺利搞得心神不宁，心潮起伏。这样的情绪越来越频繁，他再后知后觉，也会觉察到出大事了。

起初他大概也是疑惑的，更多的是惊讶和随之而来的惶恐：我可是老板啊，要时刻运筹帷幄发号施令的，万一不小心暴露了那点小心思，我的脸还往哪儿搁，威严还往哪儿摆？

这里我想到了《绝代商骄》里同样是商业奇才的麦提爽，会对着一盆植物手足无措倾诉“我喜欢上了三水妹可怎么办啊”。都是很让人暗爽的设定：这群做生意风生水起的大佬，也会碰上这样的凡人魔咒，尝到降维打击的滋味啊哈哈哈。

夏柯的幸运在于，邢运的爱商并不比他高到哪里去，所以他暂时可以把蠢蠢欲动的小情绪藏得很好。但我们只要见过他嘴角一撇大吃飞醋的委屈表情，下次那张扑克脸再完美，也无法欺骗我们。

因为就在不久之前，我们已经目睹这个伪装成高冷男神的柠檬树男友卸下伪装。在女孩还没来得及怦然心动，他已经悄悄收割了我们的好感。

有心理学理论说，当一个近乎完美的人露出一点小缺点，会让别人更喜欢他。夏柯在爱情上的笨拙，打破了完美男神的光环，把他推进了魅力指数的加分环节。

一个人有魅力是藏不住的，所以邢运终于识破奥秘，原来老板不是铁板一块，原来不动声色的面具下，有的是小辫子可以抓，有的是小傲娇可供调戏，有的是欲说还休的万丈波澜，有的是所有青春男孩都体验过的为情苦恼。

夏柯倒是被激活了爱情回路，但那些追爱游戏里所谓的套路和心得，让满脑生意经的他如何无师自通呢？于是“情逗初开”的男孩，进入到身为上司的“管理模式”，一场场不痛不痒却妙趣横生的欺负游戏，拉开了序幕。

但在这段爱情里他终于还是被动的，毕竟她有百折不挠，有古灵精怪，有被偏爱的有恃无恐，于是他只能一边苦笑着一边沦陷，把双人探戈的领舞权完全交出。

如果搭建爱情城堡这件事，可以看做是两个人共同经营的一项创业，那么这段关系里她毫无疑问是发号施令的老板，而他却成了总在忐忑地摸索分寸的雇员。

就是他们这样在事业和爱情中互为主从的奇妙关系，让这场男女游戏变得五彩斑斓。所有试探和反试探，拒绝和假意拒绝，欺负和承受欺负，付出和享受付出，哭与笑，聚和离，都混在一起，调成了一盘酸酸甜甜的果酱。

整部剧的大部分时间，他们都徘徊在一种微妙的感情距离上，那种明明知道彼此在挂念，彼此都有迷恋藏在心里，但总是很默契地假装离亲密还有很远的那种——香喷可口的暧昧。

那是一段感情里最值得回忆的阶段，它有恋人最享受和怀念的东西：充足的不确定带来的美好盼望。这样，当最终的那个吻来临的时候，他们和我们，都可以陶醉在最浓的满足里。

有人说，每个人都是赤条条来到这世界，这世界什么也不欠你。但如果你在同龄人纷纷情深意浓的年纪，还在对着另一半空空的床发呆，那么至少，这个世界真的欠你一个初恋。

如果初恋会在恰当的时间空降，那或许这次真的有机会，集齐上天所有的宠爱。

世界欠我一个初恋(2019)

0 .0

世界欠我一个初恋(2019)

影评(2)

收藏(0)

回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：全明星阵容，远远不是这部电影的最大看点 >>

方聿南

方聿南 (杭州)

男 

日志分类