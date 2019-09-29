（文/不落地）

这个世界上，有些人的存在，似乎是专门供许许多多人来嫉妒的。比如帅气多金的游戏公司青年（不如说是少年更贴切？）才俊夏柯。他会让你（尤其是男观众）柠檬附体般意识到，一个人完全够资格集齐上天能给予的，所有的宠爱。

但当那个叫邢运的女孩顶着一个吉利的谐音名字，闯进他高度有序滴水不漏的生活后，接下来的事，会让你觉得上天毕竟是公平的。一度连头发丝都挑不出毛病的创业奇才、侧颜男神、职场大帝，在恋爱方面，竟然是个小白。

好吧，说小白可能太夸张了，但如果有爱商这种东西，那他从小到大估计没怎么练过等级。

这首先当然表现在他的超级迟钝。没有人知道他从什么时候被邢运吸引，而他自己就更不清楚了。起初只觉得那个女孩单纯认真又不服输的样子很可爱，但到头来点破窗户纸还得靠他自己酸成柠檬树。

前一秒还在欺负逗弄，“想做方案就先去谈个恋爱”，下一秒就被对方相亲顺利搞得心神不宁，心潮起伏。这样的情绪越来越频繁，他再后知后觉，也会觉察到出大事了。

起初他大概也是疑惑的，更多的是惊讶和随之而来的惶恐：我可是老板啊，要时刻运筹帷幄发号施令的，万一不小心暴露了那点小心思，我的脸还往哪儿搁，威严还往哪儿摆？

这里我想到了《绝代商骄》里同样是商业奇才的麦提爽，会对着一盆植物手足无措倾诉“我喜欢上了三水妹可怎么办啊”。都是很让人暗爽的设定：这群做生意风生水起的大佬，也会碰上这样的凡人魔咒，尝到降维打击的滋味啊哈哈哈。

夏柯的幸运在于，邢运的爱商并不比他高到哪里去，所以他暂时可以把蠢蠢欲动的小情绪藏得很好。但我们只要见过他嘴角一撇大吃飞醋的委屈表情，下次那张扑克脸再完美，也无法欺骗我们。

因为就在不久之前，我们已经目睹这个伪装成高冷男神的柠檬树男友卸下伪装。在女孩还没来得及怦然心动，他已经悄悄收割了我们的好感。

有心理学理论说，当一个近乎完美的人露出一点小缺点，会让别人更喜欢他。夏柯在爱情上的笨拙，打破了完美男神的光环，把他推进了魅力指数的加分环节。

一个人有魅力是藏不住的，所以邢运终于识破奥秘，原来老板不是铁板一块，原来不动声色的面具下，有的是小辫子可以抓，有的是小傲娇可供调戏，有的是欲说还休的万丈波澜，有的是所有青春男孩都体验过的为情苦恼。

夏柯倒是被激活了爱情回路，但那些追爱游戏里所谓的套路和心得，让满脑生意经的他如何无师自通呢？于是“情逗初开”的男孩，进入到身为上司的“管理模式”，一场场不痛不痒却妙趣横生的欺负游戏，拉开了序幕。

但在这段爱情里他终于还是被动的，毕竟她有百折不挠，有古灵精怪，有被偏爱的有恃无恐，于是他只能一边苦笑着一边沦陷，把双人探戈的领舞权完全交出。

如果搭建爱情城堡这件事，可以看做是两个人共同经营的一项创业，那么这段关系里她毫无疑问是发号施令的老板，而他却成了总在忐忑地摸索分寸的雇员。

就是他们这样在事业和爱情中互为主从的奇妙关系，让这场男女游戏变得五彩斑斓。所有试探和反试探，拒绝和假意拒绝，欺负和承受欺负，付出和享受付出，哭与笑，聚和离，都混在一起，调成了一盘酸酸甜甜的果酱。

整部剧的大部分时间，他们都徘徊在一种微妙的感情距离上，那种明明知道彼此在挂念，彼此都有迷恋藏在心里，但总是很默契地假装离亲密还有很远的那种——香喷可口的暧昧。

那是一段感情里最值得回忆的阶段，它有恋人最享受和怀念的东西：充足的不确定带来的美好盼望。这样，当最终的那个吻来临的时候，他们和我们，都可以陶醉在最浓的满足里。

有人说，每个人都是赤条条来到这世界，这世界什么也不欠你。但如果你在同龄人纷纷情深意浓的年纪，还在对着另一半空空的床发呆，那么至少，这个世界真的欠你一个初恋。

如果初恋会在恰当的时间空降，那或许这次真的有机会，集齐上天所有的宠爱。