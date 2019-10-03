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方聿南

独观影不如与众谈影

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编辑 | 删除 七十年的秘密

方聿南 发布于：

930号白天，端坐在发光的银幕前，看第一个故事从70年前那个930号白天拉开序幕，顿时有一种恍惚的喜悦。

 

这个电影可以看作是七十年细说从头，七十年超过了大部分观众跟这个世界相处过的时间，七十年的浩瀚长河里发生过什么，会挑选出什么，能看到什么？

 

可以想到的当然有，旗帜和典礼，演说和焰火，胜利和庆祝，许许多多的宏大。有围观这一切宏大的，密密麻麻的人头。但镜头没有停住，继续前推，于是我们看到人群里有一张张脸孔，一个个名字，一段段往事。

 

他们没有开天辟地的伟业，没有如雷贯耳的头衔，没有荡气回肠的功勋。但他们的七个故事，却又如此精确地缩影了七十年。

 

祖国是什么？祖国和祖国的人们，如何变成今天的模样？教科书上有的是大事件，但它们在这里只是舞台和背景，有的是伟人和名人，但他们在这里几乎不露脸。

 

一群也许你从未听说过，但真真切切存在过，或者以别的形象别的名字存在过的人，站在了聚光灯里，给你看，原来历史还可以这样，原来爱国不止是那样。

 

我不想把七个故事按喜好排序，不同的导演，不同的演员，不同视角和叙述，都拍出了家国情怀的同中之异，异中之同。

 

不管在什么时代，什么地域，担任什么样的角色和职责，他们那种“有一件事等着我去完成”的信念，一脉相承，璀璨耀眼。

 

不管矢志不渝，还是无心插柳，不管是核心干将，还是无名小卒，不管被万众瞩目，还是泯然人间，去完成那件事的渴望，总可以压倒一切。

 

这件事可以是为了成就他人，或许许多多的他人，也可以是拔升自己。可以是为了成就一次升旗，一场轰鸣，一个交接，也可以关乎一张门票，一块手表，一段电视信号，通过奋力完成这件事，他们都以自己的方式，融入了七十年的天翻地覆里，日新月异里，为祖国这座顶天立地的大厦，添上了独一无二的砖瓦。

 

这些故事合称为《我和我的祖国》，起初我以为会看到一群超凡的人和一段段传奇伟业，那样比较配得上磅礴的片名，但渐渐地就像是在看一个个平凡的人，却又做着似乎远远不平凡的事。

 

每个人都认认真真的，融化进属于他们的使命里。那么祖国的七十年是什么？就是你和我和他，和许许多多的我们。

 

透过银幕，我们看到了一个个我，于是也看到了我们的祖国。我和我的祖国，银幕上和银幕下的，两个次元渐渐被焊在一起，不分彼此。我们发现了电影的这个秘密，于是也发现了自己在这里的意义。

我和我的祖国 My People，My Country(2019)

8 .1

我和我的祖国(2019)

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方聿南

方聿南 (杭州)

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