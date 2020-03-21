生活赋予我们这样那样的角色，一个叠着一个，你没法拒绝。但你可以选择，用多大的力气去完成它。

你会是小职员，会是下属和同事，会是子女兄长，会是默献殷勤的暗恋者。角色许多，压力如山，许多人说，差不多得了。

但这个名叫严谨的男人说，不行，这样不合流程，或者，我还没有尽全力呢。

他阴差阳错接下银行劫匪的角色，身边的人开始发现一件事，当一个普通人拼尽全力，全世界都要为他侧目。

起初他像个二愣子，还要排队取号，会被路人制服，荒腔走板搞丢了逃跑机会，拿着玩具枪四处挥舞发号施令，所有人都在看笑话，所有人都在等他投降，但渐渐所有人都被他的游戏规则俘获。

霰弹枪打到头了吗，小手枪怎么冒出来的，你该躺下还是他该趴下，炸弹装在哪里，机关怎么布置，不听话怎么惩罚，狙击打不打得到，人质怎么交换，逃脱怎么障眼……思维缜密，事无巨细，有条不紊，万夫莫敌。

起初他们愤怒，你这么认真干嘛，多少人陪你一个人玩？可问题是，为什么他们都觉得这是玩耍的事。公安演习事关生命财产安全，竟然可以敷衍？这样直白的真理不该只有最认真的人才看得出，可事实偏偏如此。

他毕竟只是个凡人，如何去以寡敌众。除了退伍军人的矫健身手，金融硕士的出众头脑，让他化险为夷的，还是随时随地可以认真到一百分的能力。

他总是轻声细语，慢条斯理，永远不温不火，不骄不躁，你会觉得他像一个低声下气的边缘人，但最后不得不确定，这是个对一切有着充足准备和掌控的牛人。

他提高声音不是因为愤怒，他拳脚飞舞也不是因为失控，都只是行动需要。他用彻彻底底的认真去做一场戏，这种认真突然让人觉得魅力四射。

从小警察到女卧底到突击小分队，为什么相继落花流水？还不是因为，他们没有彻底认真起来。或多或少，觉得这不过是演习，是游戏，是假的，是儿戏。他们甩不掉这念头，于是就那么壮烈殉职。

这个电影有一种迷人的张力，我们心知肚明，不管喜剧可以荒诞到什么境界，假的不可能变成真的，所以才会那么好奇，假的到底可以推到多真？以及，假的到最后都只是假的吗？

入戏有代价，配角们的烦躁不是没理由，怀孕待产，相亲在即，看病告急，肚子也会抗议，更可能工作不保，一切都在威胁着这场大戏的进度。但渐渐他们都品尝到一种莫名的快感，愿意尽最大努力让这游戏走到最后。

在早已习惯的漫不经心的人生里，他们也会隐隐约约盼望去认真一次。而认真的滋味竟是如此之爽，竟然有那么一刻不想回到真实。甚至会想，是不是以后都可以认真一点，是不是可以更认真地活下去。

于是最顽固的反抗者也被收服，被拖进这个游戏里无法自拔，身不由己地争论起那些细枝末节，掰道具辩逻辑理因果。不是严谨搞定了他们，是他们被一种与生俱来却又抛弃许久的东西重新吸引。

所以无数人的不认真，不过是不屑和不敢。不过是觉得人生无趣，所以随波逐流，不过是怕暴露无能，不如得过且过。但这样显得自己孱弱，于是还要去嘲笑认真的人，希望让他们同化。

所以我们会被一个认真的人感染激励，不是因为认真可以分个输赢，可以让人起敬，而是一板一眼的灵魂，就是那么酷那么帅，那么有人挺有人爱，可以在听到家人的大喇叭时心头一暖，可以那么就牵起她的手奔跑。

在严谨的世界，认真是一种甘之若饴的本能，一种心驰神往的修炼。就是如果不能认真，生活就会从彩色变成黑白甚至崩碎——的那种不可缺少的信念。