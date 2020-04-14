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大家好！久违了，光阴流逝，岁月穿梭。又是一年的4月14日，淘碟小屋建立13年了，我又出来冒泡了。能够记得孩子的生日，应该是个合格的父亲吧。
虽然坚持了一年没来，但是有我微信的朋友们都知道，我并没有离开电影。每次看过一个理想的影片，都会写几句话，发到朋友圈里，推荐大家去看，独乐乐不如众乐乐。
好长时间不淘碟了，碟片市场行情几乎一无所知，所以荐碟的热情一落千丈，巧妇难为无米之炊。好在还有
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今天是大年初一，是我们传统拜年的日子，我在这里给各位拜年了。祝愿大家在新的一年里，身体健康，万事顺意。，狗年多看片，狗年行大运。
说到狗年，不由得想起好多跟狗狗有关的电影。大概回忆一下，我看过的狗狗电影不下几十部，好多影片都让我潸然泪下、老泪纵横。
我个人极力推荐的就是日本的《忠犬八公物语》（仲代达矢主演）和《南极物语》（高仓健主演），当然还有《导盲犬小Q》等等。
多少个狗狗忠诚
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十年前，我学着别人的样子，创建了一个群组【淘碟小屋】。
昨天，我在闲鱼又建了一个鱼塘，还想取名叫【淘碟小屋】。遗憾的是已经有人用这个名字了，我只好改成【午哥的小屋】。建立这个鱼塘的目的很明确，就是为了更好的把手里的碟散出去。
今天为了庆贺【午哥的小屋】落成，我拿出了一些早年收藏的邵氏经典，作为开门大吉的贺礼，有偿的散给需要的朋友们。
大家都知道，邵氏的碟片在二手市场，还是抢手货。
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时间转瞬即逝，转眼就来到了2018年。回顾过去的一年，好像没做什么事情。没去外地工作，也没出去旅游，唯一的收获就是看着小外孙儿在一天天长大。再就是看了好多好多电影，真想问一句，时间都去哪了？
再有就是这次的散碟，不管别人怎么说三道四，每当看到碟友收到自己心仪的碟片，那种欣慰和满足，都能勾起我当年淘碟时的心情。
但是换个角度看这个问题，只要有金钱交易，无形中我就变成‘商人’了，都说商人就会‘伤人’，我也不例外，恐怕会给‘个别人’带来不快，我也是没有办法了，只能说声抱歉了。
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纪录片始终是我喜欢的题材，这些年一直对纪录片情有独钟。我喜欢纪录片的真实，欣赏纪录片带给我的震撼。这些年通过网上下载，以及一些其它的方法，收集到了好多我中意的中外纪录片。
印象最深的还是王兵的《铁西区》，因为我是沈阳人，《铁西区》描写的就是我身边的真实故事，所以倍感亲切。
还有就是从徐童导演手中，高价索取来的《游民三部曲》。但我始终信守承诺，没有从我手中流出一张碟片。因为答应过徐童导
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这套碟是我比较喜欢的，也是收集了好长时间。有时候一次能找到3、4个，有时候很长时间也碰不到一个，收集套碟最难受的莫过于此。
因为好多电影没出过DVD，在这套碟里可以一饱眼福了。
田壮壮的《特别手术室》，陈凯歌的《大阅兵》，何平的《炮打双灯》等等，都是我期待很久，找寻很久的碟片了，这次终于让我如愿以偿了。
截至目前为止，我只找到了这21个，【EE】这套碟具体出版了多少张，我也不知道
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情色电影始终是大众喜欢的题材，非常吸引大家的眼球。我乃一俗人，当然也不例外。这些年下来也收集了不少这类题材的影片。
但是情色套碟出版的并不多，只有EE，LS少数几个品牌做过，基本上都已单片面世。
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