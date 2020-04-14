大家好！久违了，光阴流逝，岁月穿梭。又是一年的4月14日，淘碟小屋建立13年了，我又出来冒泡了。能够记得孩子的生日，应该是个合格的父亲吧。

虽然坚持了一年没来，但是有我微信的朋友们都知道，我并没有离开电影。每次看过一个理想的影片，都会写几句话，发到朋友圈里，推荐大家去看，独乐乐不如众乐乐。

好长时间不淘碟了，碟片市场行情几乎一无所知，所以荐碟的热情一落千丈，巧妇难为无米之炊。好在还有

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