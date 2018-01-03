color of wind

《溏心风暴3》即将迎来最终的大结局，最终的人物命运和情感走向成为观众密切关注的焦点，其获得的高收视率和高视频点击量，也在证明着这部剧集延续了前两部的成功。作为进入新世纪以来TVB制作的拥有较大影响力的系列剧集之一，《溏心风暴》第一部自2007年播出后获得广泛好评，曾经创造了港剧的收视的新的记录。而紧接推出的第二季同样也受到广泛欢迎，两部一起不但成为TVB在新世纪延续辉煌之作，更是在内地收获了广泛的粉丝和支持者。距离第一部时隔整整十年后，《溏心风暴3》在TVB刚刚度过了50周年庆典时节推出，更是成为这个见证了香港风风雨雨、历经多年沧桑的知名电视台在新形势下努力奋进、赶追“北上”潮流的重要体现。

虽然只是一部家族争斗剧，《溏心风暴3》很好的体现了TVB对于该种类型的剧集的熟练把握能力。整部剧里的两个相对对立的角色是奶茶黄家和红茶许家这两大家族，而矛盾的集中点也在他们身上，所有的冲突都是从他们两大家族身上蔓延开来，而他们所代表的两个家族之间的争斗也成了整部剧集的冲突集中所在。除此之外，剧中多个角色之间的恩怨情仇，在各个利益集团相互利用的形势下如同乱麻般的盘错与交织，共同构成了这一部精彩纷呈、高潮不断的家族争斗大戏。

整部剧集进入最后的十集，之前的所有的矛盾冲突慢慢累积，最终酝酿成为更大的冲突，这也就使得剧情戏剧性更强，可看性也就更强；而戏中所有角色之间的感情戏也在一步步的走向明朗，有聚有散，有笑有泪，让人唏嘘不已。不过，在最后的这十集里，最让人意外的当属黄宗泽饰演的凌乘风的转变。这个在之前的剧集里一直是以花花公子面目出现的家伙，由于自己的太过花心而被人绑架，跌落山崖后虽然侥幸保命，但是身体却受伤严重，原来让他一直为傲的性功能竟然也丧失。绝望之下，凌乘风内心起了较大变化，竟然以枭雄彭兆雄为自己以后的发展榜样，决心以黄家为踏板成就自己的事业。

剧中有一幕正爸与凌乘风一起与彭兆雄会面的场景，正爸告诫凌乘风千万不可学习此人，但是镜头里的凌乘风望着彭兆雄的样子却是双眼里充满着热切的欲望与贪婪。最终，凌乘风走上了与黄家彻底对抗的道路，而这也成为了剧集最后最大的冲突所在。饰演凌乘风的黄宗泽是近些年香港比较出色的青年男演员之一，有多部影视剧都获得了不俗的评价，而他在《溏心风暴3》中最后发力，也成为这部剧集在最后时刻一步步迈向高潮的一个重要因素。

另一方面，剧中的感情戏也在不断推进，尤其是黄围家和许贝儿的恋情，成为该剧在感情戏上最为吸引观众的看点。实际上，他们两人的感情，在全剧中起着维系和贯通两大家族的作用，他们两人的分分合合和感情起落也在一定程度上印证着两个家族的关系的分和。最后十集中，两人的感情纠葛达到了顶点：本来两人先后去内地地震灾区救援，在贝儿遇到紧急情况时，围家不惜生命危险救了她，两人紧紧相拥，似乎暗示着一个美好的结局；但是随之而来的又一次金融危机让许家又处于极度困难状态，为了拯救许家，贝儿牺牲自己，答应嫁给自己并不爱的Brian，以换取对方家庭的金钱援助。至此，两人的感情看似走到了尽头，剧中贝儿大婚一场戏虽然极度奢华，但围家在一边的酩酊大醉和痛哭却足以让人动容。

可以说，虽然到了最后的时刻，但《溏心风暴3》的精彩程度有增无减，反而是随着剧情的发展逐步迈向高潮。一边是两大家族内部以及两个家族之间风起云涌，另一边是剧中几对感情恩怨情仇的不断升级，强烈的戏剧冲突之中，不乏温情感动，使得全剧的精彩一直延续到最后一刻。