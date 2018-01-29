color of wind

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不故作高深，不哗众取宠，不无病呻吟，无专业艰深，认认真真看电影，老老实实写感受……

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编辑 | 删除 《24小时：末路重生》：一颗颗子弹背后的温情与叹息

风之影 发布于：

 

动作片作为一种主要的商业电影类型，一直受到观众的喜爱。看着大银幕上的角色们拳拳到肉或是天马行空的动作，或者在枪林弹雨中出生入死，都会让观众的肾上腺激素飙升，在影院里获得观影的快感。不过，话说回来，所谓“动作片”也并非只是单纯的追求动作的紧张刺激，感情戏是必不可少，否则电影只会成了无脑的动作堆砌，也就不会让人有深刻的印象。譬如在各国都创下极佳票房的《飓风营救》系列，都是在精彩的动作戏之外，辅以动人的父女情或是夫妻情，让人在感官享受之外，更有一丝感动。

 

24小时：末路重生》就是一部标准的动作片，但是也是更有着让人印象深刻的感情戏在内。影片讲述了职业杀手特拉维斯（伊桑·霍克）得知了犯罪组织的惊天阴谋，在国际刑警琳（许晴）的影响下，决定用自己仅剩的24小时生命重整目标、直捣组织“老巢”……作为一部典型的动作片，电影在动作戏上保持了足够的水准，但是在感情戏上同样做到了非常出色。整部影片，穿插在影片始终的是两个主要角色的家庭感情戏份：琳因为常年在外工作，心中始终对于自己的孩子怀有一份歉意，当得知自己的孩子被绑架后，她那撕心裂肺的痛哭声中既有愤怒，更有愧疚。而这种感情，也是推动她奋不顾身的与对方斗争到底的动力所在；而对于特拉维斯而言，因为自己特殊身份导致自己的妻儿惨死，一直成为他心底的痛楚和阴影，久久不能消散，在自己生命只剩下24小时的情况下，他决心以自己这有限的时间来完成自我救赎，然后同妻儿“团聚”。

 

整部影片围绕着一个杀手、一个国际刑警两个角色来展开，两个人有过短暂交集，但是却很快因为阵营不同而分开。但是，当生命到了最后时刻的时候，他们才发现，所谓的阵营和对手都是徒劳，真正留在心中的，还是内心深处的那一夜的温情，以及对于家庭和亲情的怀念。影片告诉观众：对于每一个人来说，生命最后的迷离之际，无论是谁都会去寻找自己内心的最后一块净土，无论善人恶人，无论警察杀手。从这个意义上来说，《24小时：末路重生》影片的核心是一个杀手最后的24小时之路，是一部关于杀手的自我救赎和复仇之路，但是从更深层意义上来说，它更像是一部以家庭线为主线的电影，无论是特拉维斯对于家庭的愧疚，对于琳一家人的承诺等，都是在一颗颗子弹背后的一次次温情和叹息。

 

值得注意的是，这部电影虽然是一部标准的动作片，但是却是两名主演之前却都是出了名的文艺气息颇重的演员。饰演特拉维斯的伊桑·霍克之前之所以被全世界影迷所熟知，就是因为三部备受文艺青年推崇的《爱在午夜来临时》等“爱情三部曲”；而许晴多年在华语电影圈里发展，更是留下了不少令人印象深刻的角色。此次两位演技出色的演员联手挑战动作电影，自然有拓展戏路的意思，他们在影片中的动作戏也绝对称得上是精彩。不过对于电影的感情戏而言，相信才是他们最大的优势所在，也是观众的期待点所在。

24小时：末路重生 24 Hours to Live(2017)

6 .4

24小时：末路重生(2017)

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