color of wind





作为中国古典文学名著之一，《西游记》可能是最近几年被影视界改造最多的作品了。就电影而言，就有周星驰和徐克等人合作的《降魔篇》和《伏妖篇》连续上映，以及郑保瑞推出的三部《西游记》系列。究其原因，自然是《西游记》作为我国一部优秀的魔幻主义作品，内容天马行空，想象力极其丰富，在新的电影技术的辅助下，原本之前很难在大银幕上得以呈现的神话魔幻场景能够逼真而生动的呈现在观众面前，既还原了文学名著的魅力，又将电影艺术的诱人之处体现无遗。

巧合的是，近几年对于《西游记》题材比较热衷的这几位导演都是来自香港。相比之下，周星驰和徐克两人在作品中更注重视觉的感受，也更注重电影技术的进步。在他们拍摄的这两部《西游》电影中，观众看到的是华语电影工业在技术方面的长足进步，有时候甚至达到了令人叹为观止的地步。相对而言，郑保瑞则更注重对于故事和技术的双重改造，之前的《西游记之大闹天宫》和《西游记之孙悟空三打白骨精》两部影片已经将他的这个特点体现。此次拍摄这一部《西游记女儿国》，同样是在以先进的工业技术来保证影片可看性的基础上，对原著在忠实基本框架的基础上进行合理改编，弥补原著中的不足，增强原著的戏剧冲突，增加可看性。

电影开场不久，就别出心裁的将“女儿国”与唐僧师徒四人对立起来：唐僧师徒误入西梁女界的女儿国，发现这个只有女性的国家不仅没有任何男性来往，而且竟然还将男人视为天敌。更可怕的是，他们师徒四人就是预言中会给女儿国带来毁灭的那些人……这样的处理，一方面使得剧中角色和情节的冲突感增强，另一方面也为结尾处唐僧师徒四人合力拯救女儿国埋下了伏笔。当然，这一部《西游记女儿国》对于小说原作改编最大的，还是对于唐僧和女儿国国王之间的感情处理上，在小说中几乎是不近人情、以躲避和退却为主的唐僧在电影中动了真情，和女儿国国王之间有了一段纯情动人的感情。这样的处理，其实更符合人性的本质，也更贴近现代观众的审美与感情观。对于很多观众来说，“女儿国”这一部分是整部《西游记》中印象最为深刻的段落之一。究其原因，自然是在这部以佛家弟子为主要角色的作品中，这一段故事是最为“柔情”的一部分。而电影《西游记女儿国》将清纯、多情、勇敢的女儿国国王和温柔善良却不知情为何物的玄奘之间的爱情故事处理的非常动人，更像是假借西游的外衣去阐述一段纯情的爱情故事。

话说回来，《西游记女儿国》虽然注重感情戏的处理，但是在视觉特效上是毫不马虎。整部影片的特效制作很是惊艳，3D效果尤为震撼。开场不久一个俯瞰女儿国的全景镜头就给人以身临其境的效果，极为震撼。在局部的场景处理上，宏大的惊涛骇浪场面，灵动的东方神鹿等等，效果非常逼真。而在动作场面时，《西游记女儿国》继承了上一部《三打白骨精》特效的精髓，无论是打斗场景，还是魔幻特效，都可称得上华语电影里技术层次的最高水准，尤其是影片的重头戏“水漫西梁”等特效场面，逼真细节处理堪称完美。可以说，这是一部感情戏处理的很温馨的电影，同时更是一部魔幻动作场景效果惊人的电影。