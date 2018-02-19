color of wind

如今内地的春节档期，俨然成为全年票房争夺的一个最重要阵地，许多电影公司往往将由大导演执导的大投资、大阵容的影片选择在这个档期上映，以期博得较高票房。就今年的春节档期而言，就有《捉妖记2》《唐人街探案2》《西游记女儿国》《红海行动》等几部重点影片推出。这几部影片各有千秋，既有古装奇幻题材，也有古典文学名著的最新改编，更有主旋律商业电影的大制作。有意思的是，这几部电影的导演大多是来自海外或香港，实力不俗，只有《唐人街探案2》的导演陈思诚是不折不扣的来自内地的年轻导演。在这个争夺激烈、近乎“肉搏”的春节档期里，陈思诚能够占据一席之地，引人深思。

能够让年轻的陈思诚获得如此地位的，主要还是之前他几部作品的影响力。众所周知，陈思诚和之前的很多导演一样，走的一条“演而优则导”的路线。不过当初在他执导第一部电影《北京爱情故事》的时候，谁也不会想到这部电影最终能够斩获4亿票房。在2014年的时候，这个数字对于一部成本并不算高的爱情片来说，已经是不小的突破。2015年贺岁档，陈思诚导演的第二部作品《唐人街探案》获得了8.24亿元的票房，成为了同档期的一批“黑马”。话说回来，票房高的作品比比皆是，但是能够获得票房与口碑双重肯定的国产电影，还真是为数不多。时至今日，《北京爱情故事》在豆瓣的评分是7.5分，《唐人街探案》的评分是7.4分，熟悉豆瓣评分的观众可能都知道，这已经是在近些年的国产电影里算是相对较高的分数了。现在的《唐人街探案2》刚刚上映不久，豆瓣评分一直在7分以上，在同档期的几部电影里也算是一个较高的分数了。可以说，陈思诚虽然迄今为止只有三部导演作品推出，但足够的票房和口碑已经将他的实力体现无遗。

良好的口碑和票房，根本上来说，还是来源于良好的品质。陈思诚的第一部作品时一部爱情片，受原电视剧的制约，他可能在内容上没有多少发挥和创新之处，但是在风格上却典型的体现了他特有的东西。到了由他自己编剧并导演的两部《唐人街探案》的时候，陈思诚将自己对于商业电影的操控能力以及对于类型片的把握能力彻底的表现了出来。这两部电影走的都是动作喜剧+推理悬疑的路子，陈思诚严格按照商业电影的路线和搭配熟练地将各种商业元素放大利用，产生了意想不到的奇妙效果。譬如在角色的选择上，他利用了动作戏剧里常见的“黑白配”的搭配，王宝强和刘昊然两个主演一个严肃，一个诙谐；一个安静，一个好动；一个绝顶聪明，一个脑子短路，两个人在一起，几乎是笑料不断，绝无冷场。但另外一方面，两人之间却又性格与能力互补，而且默契很深，关键时刻总是一起出动，最终顺利完成任务。这样的安排，在很多好莱坞商业片里都可以见到，陈思诚将其熟练运用，典型体现了他对于类型片的出色的把握能力。

另一方面，单纯的商业套路，不会让一个导演走的更远。要想获得观众的认可，必须在电影里能够体现自己的东西。在这一方面，陈思诚做得同样出色。就这一部正在热映的《唐人街探案2》来说，整部电影在一个悬疑推理破案的外衣下，在深层次上向观众来揭露人性的善恶和个人自身在社会中的位置。案件最终是真相大白，但陈思诚藏在电影里的思考或许是你未必能看见的。整部《唐人街探案2》，陈思诚想要表达的意思其实藏得很深，破获一宗案件只是故事的表面，揭露罪恶也只是一个单纯的结果，整个故事真正的内核是《周易》中所讲的“一阴一阳之谓道”。在这个世界上，任何事物都有阴阳两面，这个世界善恶并存、能量守恒，“一生二，二生三，三生万物”，陈思诚通过这部电影，探讨了人性的，也探讨了处世的态度。

可以说，从演员到编剧和导演，陈思诚完成了其“华丽转身”，给观众留下了一系列口碑与票房俱佳的作品。这个自称是“疯子级电影爱好者”的年轻导演，不仅仅是对电影有一颗狂热的心，更有着自己冷静的创作才华与规划。而他对于类型片的出色把握能力，都足以证明他可以在华语电影领域取得更多佳绩，令人对他的前景充满信心。