color of wind

对于很多人来说，每一年的情人节档期和相爱的人进影院看一部温馨浪漫的爱情电影，是一个非常不错的选择。可遗憾的是，由于时间的原因，今年的情人节和春节只相隔了一天，结果造成了没有“情节人档”、而直接进入了“春节档”。而在春节档里，“捉妖”“探案”“救援”“西游记”等等电影成了主导，使得很多渴望欣赏一部出色的爱情电影的观众有些失望。

不过，这种失望不用持续太久，因为很快一部精彩的爱情片《宇宙有爱浪漫同游》就要上映。这部名字听起来稍微有些拗口的影片，是一部不折不扣的爱情电影。影片中，郭碧婷饰演演心理医生Tina，由于哥哥离去让她一直陷于悲伤之中，这时，来自异星的外星人“咔咔”受到她的感应来到她的身边守候着她。但Tina心细敏感，一直难以别人打开心扉，致使两人在相恋过程中波折误解不断。最后，在咔咔的帮助下，女主角走出了过去的阴霾，决定勇敢去爱。整部电影，充满浪漫温馨的爱情氛围，更着重于化解男女之间在爱情上所遇到的难题和障碍，告诉观众要勇敢去爱，大胆的追求自己的幸福。片中来自几个不同地方的男女之间的爱情、友情故事，每个人都在寻找爱的勇气，在治愈对方的路上，找到了布满人情温暖、满满正能量的人生。

这部电影为了营造一个浪漫温馨的爱情氛围，在技术和布景方面都是下足了功夫，力争为观众打造一部华丽而温情的视觉盛宴，在一个又一个的美丽的风景里，讲述不同男女之间的不同却又都是浪漫暖心的爱情。首先在演员的选取上，电影几乎全部采用了“高颜值”的搭配，美女帅哥简直让人目不暇接。除了胜利和郭碧婷俊男靓女的养眼组合，电影还汇集了张亮、白冰以及李贤宰等同样也是“高颜值”的演员，一起为观众奉献一场场养眼的爱情故事。影片中张亮竟然饰演一个“花心男”，与白冰饰演的作家展开了一段欢喜冤家式的“虐恋”，两个人更是与混血帅哥李贤宰展开了一段啼笑皆非的三角恋情，扑朔迷离带着玻璃渣的蜜恋故事让人既感觉有趣，又充满温情。值得一提的是，《宇宙有爱浪漫同游》是韩国人气组合BIGBANG成员胜利首部亮相内地影坛的试水之作。作为韩国男子天团成员胜利颇花心思，不仅全程飚中文对戏毫无压力，还献唱电影主题曲《Fade》中文版，其实力让人赞叹不已。

此外，影片为了打造绝佳的视觉效果，不惜斥重金辗转塞班岛、香港、北京、法国、英国等多地拍摄取景。整部影片里，唯美浪漫的加勒比海风光展现了影片极致的视觉画面效果，更展现出影片大爱主题，拥抱宇宙每一个生命的热情。更为重要的是，电影为了保证画面的出色，请到了在国际上享有盛誉的著名摄影师杜可风担任摄影指导和视觉总监，为电影保驾护航。这个曾经拍摄出《阿飞正传》、《东邪西毒》、《重庆森林》、《春光乍泄》、《花样年华》等经典电影的摄影师此次发挥依旧出色，将影片的时尚元素与浪漫风情相结合，真正为观众奉献了一部视觉盛宴。