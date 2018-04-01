color of wind

“《爱的帕斯卡》没有花拳绣腿，也没有床头枕头，能够出演这样的科学家，我感到十分骄傲。”近日，80岁的主演许还山携电影《爱的帕斯卡》走进上海视觉艺术学院，举行主题为“学为人师，行为世范”全国首场校园点映活动。他的一番话引发青年学子阵阵掌声。事实上，这部作品真的配得上这样的掌声。

影片根据我国著名物理学家、西北大学教授侯伯宇真人事迹改编。侯伯宇是西北大学现代物理研究所博士生导师，国家级有突出贡献专家，“五一”劳动奖章获得者，中国高等科学技术中心高级顾问。2010年10月6日他因癌症逝世。

《爱的帕斯卡》片名里的“帕斯卡”，是为了纪念物理学家帕斯卡而命名的压强单位，比喻侯伯宇一生致力于中国物理事业，无怨无悔。这部作品乍一看似乎一定很有厚重感，让人肃然起敬，但其实这部即将上映的影片，轻松里带着负重，负重中带着暖意。这少不了老少搭档所产生的独特效果。

许还山和奚美娟搭档夫妻，身为老戏骨，演技堪称一绝。比如电影开头就能深深把人的眼睛吸引住。滑板青年、散落一地的橘子、戴着眼镜陷入深思的长者，许还山饰演的戴景林专注的样子一下子让观众明白，这就是科学家的本来面目。随时随地开启思索的大门，每时每刻都有走向真理的机会。而奚美娟的戏份虽然不多，但饰演一位大人物的妻子，把那种人物性格中的冲突感，以温文尔雅、处变不惊的方式表现了出来。老戏骨经验老道，细节处稍一着墨，就能让人眼前一亮。

再说杜海涛。一提起他，一定会想到那个憨憨的《快乐大本营》中的海涛，但是在《爱的帕斯卡》中，杜海涛一改往日活泼好动、搞笑幽默的形象，成了一个和父亲有难以跨越隔阂的长子加独子。他沉重，压抑，也希望能获得理解，他同样在奋斗，以另外一种隐蔽的方式表达对父母的爱。海涛蛮拼的，一改过去中二的形象，演一个负重前行的人，而且看点多多，让人直竖大拇指。

《爱的帕斯卡》即将上映，老少搭配，看点多。这个表现中国著名物理学家的厚重电影，也有人性的温度，正如人生，有大风大浪，也有暖心的温情。