网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

color of wind

不故作高深，不哗众取宠，不无病呻吟，无专业艰深，认认真真看电影，老老实实写感受……

http://i.mtime.com/721972/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 《西小河的夏天》：一部80后写给同龄人的回忆录

风之影 发布于：

 

《西小河的夏天》是一部带有浓厚怀旧色彩的电影，但令人意外的是，这部电影的导演周全却是一个不折不扣的“80后”。虽然从电影成熟的表现手法以及内涵来说，这几乎完全不像是一个年轻导演的作品，但是它却切切实实的是这位年轻导演对于自己童年时代的回忆，更是一部80后写给同龄人的回忆录。这部以1998年为背景的电影所表现的时代距今已经整整20年过去，但对于很多人来说，这部电影里的很多印记都可以瞬间打开记忆的闸门，让人回到那一个特定的年代。

 

从整部电影的主题来说，导演周全所要表达的主要还是一个“成长”的话题。对于大多数80后而言，他们是计划生育国策后的第一代独生子女，他们的成长具有非常明显的时代特色，其中一个重要的标签就是“孤单”。在这部电影中，周全融入了个人作为独生子女在成长道路上的体验，又集合了这一代人很多的集体体验，这些体验都是带有“孤单”这个明显的特征。在很多时候，这种孤单深入到了孩子的内心，因为是在成长过程中，不能理解身边发生的事情和来来往往的人，加上没有亲近的一起成长的家庭同伴，从而使得这种“孤单”的感觉显得更为强烈。

 

电影里，10岁顾晓阳所面临的一个又一个的烦恼，无形中使得这种孤单进一步扩大化了。因为足球与爸爸的争执而觉得爸爸不能理解自己；目睹爸爸和女老师的暧昧却无法言说；看着父母关系日益紧张内心恐惧和慌乱却无处倾诉。最重要的，是和自己那么合得来且让自己倍感亲切的邻居爷爷即将离开，更加使得一个10岁的孩子开始面对人生中他所不能理解的得失与离别等问题。不过，电影的主题并不是刻意来塑造一种沉重，而是来表达成长中的经历和得失。整部电影在告诉观众一个理念——成长中总有烦恼，经历后总会长大。10岁的顾晓阳就是在这种孤单和烦恼中慢慢成长起来，也懂得了成长的意义。

 

这部电影虽然是以孩子的视角，但是却并非是一部儿童电影。整部电影表现的是所有人的成长，而并非仅仅限于10岁的顾晓阳一人。影片中的爸爸和爷爷，同样面临着成长，都在不同的年龄和不同的人生阶段面临着成长。从整体来看，这部电影是以一个孩子的视角和主体，展现的却是三代人成长中的危机和烦恼。电影中对每个人物遭遇烦恼都有所展现，每个人都在这个夏天经历着困境与成长。而恰恰就是在这种每个人都有的烦恼和危机中，心底的真情与理念在陪伴着每个人，构成了一个整体的时代印记。

 

整部电影充满着怀旧中的成长情怀，却又不乏温情。电影通过一个孩子和身边的亲人以及朋友接触，揭示着人与人之间的真情的可贵与感动。尤其是电影中邻居郑爷爷和10岁的顾晓阳因足球结下了深厚的友谊，最为让人感动。在父母忙于事业和自身感情困境无暇顾及孩子的时候，郑爷爷成为晓阳的陪伴者，接他放学，带他玩耍，还带他一起去看世界杯直播。爷爷通过晓阳找回了久违的亲情，而晓阳则在爷爷的陪伴下懂得了成长的意义。虽然整部电影的主题离不开独生子女的孤单感这个元素，但导演却在这种孤独感里加入了温情元素，使得电影中关于成长的这个话题不再那么沉重，能够唤起每个人内心深处有关成长的共鸣和回忆。

西小河的夏天 End Of Summer(2018)

7 .5

西小河的夏天(2018)

影评(32)

收藏(26)

回复 (0) | 收藏 (0) | 7 次阅读 |
标签：
电影 影评 娱乐 评论 国产 剧情
下一篇：《低压槽》：个人风格突出的警匪片 >>

风之影

风之影 (北京)

男 双子座

日志分类
日志标签
电影 影评 娱乐 评论 国产 爱情 喜剧 剧情 动作 港片 好莱坞 香港 惊悚 社会 电视剧 剧评 动画 奥斯卡 魔幻 台湾 战争 历史 3d 范冰冰 古装 科幻 恐怖 悬疑 人性 青春
更多 >>