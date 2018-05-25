color of wind

《西小河的夏天》是一部带有浓厚怀旧色彩的电影，但令人意外的是，这部电影的导演周全却是一个不折不扣的“80后”。虽然从电影成熟的表现手法以及内涵来说，这几乎完全不像是一个年轻导演的作品，但是它却切切实实的是这位年轻导演对于自己童年时代的回忆，更是一部80后写给同龄人的回忆录。这部以1998年为背景的电影所表现的时代距今已经整整20年过去，但对于很多人来说，这部电影里的很多印记都可以瞬间打开记忆的闸门，让人回到那一个特定的年代。

从整部电影的主题来说，导演周全所要表达的主要还是一个“成长”的话题。对于大多数80后而言，他们是计划生育国策后的第一代独生子女，他们的成长具有非常明显的时代特色，其中一个重要的标签就是“孤单”。在这部电影中，周全融入了个人作为独生子女在成长道路上的体验，又集合了这一代人很多的集体体验，这些体验都是带有“孤单”这个明显的特征。在很多时候，这种孤单深入到了孩子的内心，因为是在成长过程中，不能理解身边发生的事情和来来往往的人，加上没有亲近的一起成长的家庭同伴，从而使得这种“孤单”的感觉显得更为强烈。

电影里，10岁顾晓阳所面临的一个又一个的烦恼，无形中使得这种孤单进一步扩大化了。因为足球与爸爸的争执而觉得爸爸不能理解自己；目睹爸爸和女老师的暧昧却无法言说；看着父母关系日益紧张内心恐惧和慌乱却无处倾诉。最重要的，是和自己那么合得来且让自己倍感亲切的邻居爷爷即将离开，更加使得一个10岁的孩子开始面对人生中他所不能理解的得失与离别等问题。不过，电影的主题并不是刻意来塑造一种沉重，而是来表达成长中的经历和得失。整部电影在告诉观众一个理念——成长中总有烦恼，经历后总会长大。10岁的顾晓阳就是在这种孤单和烦恼中慢慢成长起来，也懂得了成长的意义。

这部电影虽然是以孩子的视角，但是却并非是一部儿童电影。整部电影表现的是所有人的成长，而并非仅仅限于10岁的顾晓阳一人。影片中的爸爸和爷爷，同样面临着成长，都在不同的年龄和不同的人生阶段面临着成长。从整体来看，这部电影是以一个孩子的视角和主体，展现的却是三代人成长中的危机和烦恼。电影中对每个人物遭遇烦恼都有所展现，每个人都在这个夏天经历着困境与成长。而恰恰就是在这种每个人都有的烦恼和危机中，心底的真情与理念在陪伴着每个人，构成了一个整体的时代印记。

整部电影充满着怀旧中的成长情怀，却又不乏温情。电影通过一个孩子和身边的亲人以及朋友接触，揭示着人与人之间的真情的可贵与感动。尤其是电影中邻居郑爷爷和10岁的顾晓阳因足球结下了深厚的友谊，最为让人感动。在父母忙于事业和自身感情困境无暇顾及孩子的时候，郑爷爷成为晓阳的陪伴者，接他放学，带他玩耍，还带他一起去看世界杯直播。爷爷通过晓阳找回了久违的亲情，而晓阳则在爷爷的陪伴下懂得了成长的意义。虽然整部电影的主题离不开独生子女的孤单感这个元素，但导演却在这种孤独感里加入了温情元素，使得电影中关于成长的这个话题不再那么沉重，能够唤起每个人内心深处有关成长的共鸣和回忆。