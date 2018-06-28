color of wind

提起泰国电影，大部分人的第一反应应该就是“鬼片”。也难怪，上个世纪八九十年代以来，泰国出品的恐怖片在众多影迷心中留下了深刻的印象，简直成为了泰国电影最具代表性的类型。不过，时至今日，如果你对泰国电影的印象还停留在这一种类型上，那就明显有些“Out”了。别的不说，去年的一部《天才枪手》竟然将常见的考试作弊拍得紧张刺激，高潮迭起，不仅收获了高额票房，口碑方面也是颇为不俗。内地引进后竟然也搏下了超过2.7亿元人民币的票房，成为泰国电影在中国迄今为止表现最好的电影。可以说，近些年泰国电影在各个方面的进步都非常迅速，在类型片方面的拓展能力更是让人刮目相看。

近期，又一部泰国电影将和内地观众见面。这部名为《暹罗决：九神战甲》（下称《暹罗决》）是一部动画片，讲述的是一个泰拳少年的热血冒险故事，整部电影无论在类型还是背景以及制作上都与此前创造票房佳绩的《天才枪手》完全不同。但是，就是这部《暹罗决》，在泰国上映后引发观影狂潮，在首周末狂扫5500万泰铢票房，打破去年《天才枪手》创造的首周3800万泰铢记录，并击败了《通勤营救》和《勇敢者游戏：决战丛林》两部同档期的好莱坞大片，登顶泰国本土周票房冠军。除此之外，影片也获得了相当不俗的口碑，IMDB评分达8.6分，外媒评论盛赞该片为“泰国有史以来最精彩的动画电影”，更将其称为“泰国动画电影之光”。

这部电影之所以如此出色，主要就是泰国电影人在一个方面做得比较出色：本土化与电影技术的结合。近些年来，本土元素在电影工业中被广泛挖掘，尤其是很多地域或民族的传统文化元素，越来越多地被挖掘出来，赋予普世的价值观，就变成了世界性的元素。在这方面，好莱坞做得最为出色，从上个世纪《花木兰》里的中国元素，再到近期《寻梦环游记》里的墨西哥元素，以及《犬之岛》里的日本元素等等，无不体现了一个“民族的就是世界的”理念，都是将本土化元素与现在电影理念相结合的产物。

就这部《暹罗决》来说，电影首先坚持了本土化的传统元素。整部电影在故事背景设定上完全来自于泰国，其核心就是以泰拳为主要元素，辅以大量泰国传统图腾细节，凭借世界级的精良制作与超燃的打斗场面将泰国传统文化展现的淋漓尽致。对于中国观众而言，这部电影还有一个惊喜之处，那就是女主角中国人的角色设定为这部泰国动画增添了一份中国元素。

而另一方面，电影在基本主题和核心理念上却是普世的、无地域差别的。这部电影讲述了身怀神器的泰拳少年奥特的热血冒险故事，身负秘密的他在泰拳学习中不断成长，领悟到人生真谛的同时也获得了“九神战甲”的巨大能量，更与遇见的伙伴们共赴生死，一起对抗夜叉王塔哈的奴役，成为了泰拳的一代宗师。电影通过这样的一个主要角色，讲述的是一个无地域无种族差别的关于勇气、热血以及成长的主题，也就更容易获得广泛的肯定。

值得一提的是，这部电影在技术层次上可以说完全代表了亚洲动画电影的较高水准。原因自然是本片集结了泰国本土超一流动画班底，更首度力邀好莱坞精英团队加盟助阵。影片中精美别致的画面、耳目一新的动作设计和故事，不仅给观众带来前所未有的观影体验，更让人对于泰国电影的长足进步叹为观止。

电影在6月29日就会在大银幕和观众见面了，希望大家在平平无奇的6月，不要错过这部会讲故事的电影！