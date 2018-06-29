color of wind

随着中国电影市场的不断扩大，越来越多的好莱坞电影公司纷纷寻求同内地电影公司合作，以期待在中国庞大的电影市场里分一杯羹。在这种电影中，往往都会出现中国电影演员的身影，主要目的自然还是为了迎合中国观众的需要和合拍片的标准。不过，在这一类电影里，很多中国演员往往只是居于次要的配角地位，有的甚至出场时间少的可怜，沦为“打酱油”的角色，让人感觉颇为遗憾。

不过，近期上映的一部中外合拍片《金蝉脱壳2》中，中国演员黄晓明搭档好莱坞巨星西尔维斯特·史泰龙和“毁灭者”戴夫·巴蒂斯塔，为观众上演了一出“绝地求生”的越狱好戏。重要的是，在这部电影中，黄晓明基本上是以第一男主角的身份出现，他在片中饰演的“周树”角色贯穿了整部电影，从开场到结束都是以他为主线。电影中的黄晓明的角色和史泰龙等人“里应外合”，共同攻破了隐藏极深的“冥府”监狱，除掉了野心勃勃的反派。黄晓明饰演的周树在监狱中几经磨难，但凭借自己的智慧和身体坚持到了援军的到来，获得了最后的胜利。

这是黄晓明第一次参演好莱坞电影，但就是这“第一次”，他就担纲了男主角的大梁，让人颇感意外。在一定程度上，这也是好莱坞电影界对于黄晓明本身资历和实力认可的体现，更是对于黄晓明本身专业素质和多年来在电影界拼搏的肯定。可以说，这部《金蝉脱壳2》打破了之前很多人认为的“中国演员不能担任男主角”的思维定式，为中国电影争了光，也为中国电影人争了光。

另一个意外，在影片中更是让人印象深刻。那就是黄晓明在片中全程都在用英语来演出。而且从实际表现上来说，绝非后期配音造就。就这一点而言，恰恰是阻挡很多中国演员闯荡好莱坞的一个重要障碍。此前已经有很多中国演员在好莱坞电影中演出，但不是配音，就是用普通话演出，显得有些突兀，与影片的融合性较差。而这一次，黄晓明竟然能够在电影中全程使用英语进行对白交流，真是让人感觉意外。据黄晓明自己介绍，在接到这部电影片约之后，自己就开始找老师来训练英文，几个月下来，虽然费了很大力气，但是却收获颇丰。在一定程度上，这也是一个演员自身实力加努力的结果。

应该说，和第一部比较而言，这一部《金蝉脱壳2》有着更多的中国元素，而黄晓明在片中的演出将这一特点表现的更为突出。男主角位置的确立，密集的动作戏份动作戏份以及全程英语对白演出，这部电影里黄晓明给了观众太多的意外，也为观众呈现出了一个与此前完全不一样的黄晓明。