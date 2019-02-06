color of wind

虽然周星驰本人几乎不再出演电影，但他的名字对于很多观众来说就是一个极具吸引力的符号。一句“我们都是看着周星驰的电影长大的”可能稍显俗套，但几乎在我们每个人的生命里都离不开周星驰电影的影子。时至今日，这个头发已经“灰白”的电影人依旧在为观众制造着欢乐，并让你在欢乐之外，有着深深的感动。

作为周星驰的最新执导作品，《新喜剧之王》延续了他喜剧电影的很多特征。很多人喜剧他的喜剧，一个重要的原因就是他的电影的主角往往集中的是这个世界上的小人物，也就是我们身边的每一个普通人，包括我们自己。重要的是，周星驰在电影里一方面在展示小人物处于社会底层的艰难，引发观众的共鸣，另一方面，却重点在揭示这些小人物心底的那种对于梦想的渴求。而这，也是周星驰后期电影里最让人动容之处。《少林足球》里，他饰演的五师兄的一句“做人如果没有梦想，和一条咸鱼有什么分别！”业已成为很多人的座右铭；而他在《喜剧之王》里饰演的尹天仇在片中对着大海高喊“努力！奋斗！”的画面，也已经成为很多人脑海中难以磨灭的印记，激励着很多人前行的脚步。

《新喜剧之王》在故事上完全延续了周星驰作品里这个“小人物，大梦想”的设定。影片里的鄂靖文饰演的女主角如梦就是一个普通的小镇大龄女青年，却在心底一直有个明星梦。多年跑龙套的生涯让她备尝艰辛，也备受屈辱，但她却一直是没有放弃自己的梦想……当然，作为一部贺岁喜剧片，影片最终的结局是如梦实现了自己的梦想。但对于大多数观众而言，如梦在追求梦想过程中的那种坚持才是整部影片的最为动人之处。父亲的不理解导致父女关系紧张，男友背叛导致她对于生活的一度绝望，都在折磨着这个心底有着坚韧梦想的女孩的心。她虽然选择了一度退缩，但她一直没有放弃自己的内心，在遇到王宝强饰演的过气明星的鼓励下，她选择了重新开始，也实现了自己的梦想。

对于很多观众来说，喜剧是周星驰电影最重要的符号。所以，《新喜剧之王》也是一部可以让人从头笑到尾的电影。如梦在跑龙套过程中遇到的各色人等，她在逐梦过程中遇到的各种奇葩事件等等，都足以让影片充斥笑料。在加上一个喜感十足的王宝强，整部影片确实是“笑果”非常出色。但周星驰的电影，从来就不是单纯的只提供肤浅的笑料，喜剧之后的真情，才是影片里让人笑中带泪的地方。在这部《新喜剧之王》里，除了如梦本身的坚持让人感动，她的父母对她的呵护也成为了影片最大的泪点。虽然那个脾气暴躁的老爸一次又一次的打击和呵斥自己的女儿，但是却又在一次又一次的用各种行动来支持和爱护着她。在如梦老爸身上，其实可以看到我们中国人很多老爸的影子：表面上对儿女非常严肃，但内心却在深爱着他们。

可以说，这一部《新喜剧之王》延续了周星驰后期电影的一贯特征：关注小人物，关注梦想。在他所擅长的喜剧类型之下，隐藏着一个个让人感动的细节。这部电影没有大明星，更没有博人眼球的大特效，但是却依旧能够让人笑中带泪的看完。因为大多数观众几乎都可以在电影里找到自己的影子，找到自己生活的的影子。电影的故事和角色也在提醒着观众，在尝尽生活的喜怒哀乐的同时，永远不要放弃自己的梦想！