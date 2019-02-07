color of wind

作为韩寒执导的第三部电影，《飞驰人生》采取了更多的喜剧的表现形式。不过，在电影的结局上，韩寒的处理却是完全严肃的。影片最后，沈腾饰演的男主角张驰驾驶的赛车冲出赛道，飞向天空，电影结束。韩寒没有交代张驰是生是死，只是以一句“英雄永远不会死”来做解释。不过，相信很多观众都对这个解释难以释怀。因为对于很多观众而言，这个结局还是显得有些意外，甚至有些“壮烈”。

不过，如果仔细回想一下整部电影，电影里张驰的这个选择也许并不是那么意外。对于张驰来说，五年前的那场意外终结了他的赛车生涯，也终结了他生活中的所有热情。电影开场就借他对儿子的叙说表现了他从小对于赛车运动的热爱，一直到他被禁赛，他一直在享受着自己人生中最为辉煌的时光。而这段时光意外的戛然而止，则成为了他生命中的一个分水岭。一个落魄的夜市大排档卖炒饭的身份，掩盖不住他对于人生的彻底绝望。

他能够复出的消息传来，成为了他五年来落魄生活最重要的讯息。之后的时间里，几乎都是他在为自己的复出而奔走。在这里，导演韩寒选择了大量喜剧化的处理，使得张驰复出的过程充满笑料，但更多的却是充满艰辛。在另一个角度上，与其说电影在这里采取了大量喜剧化的处理，不如说是采取了荒诞化的处理。而这些荒诞的人和事的背后，是一个曾经辉煌却如今落魄的车手所经历的人情冷暖和世事艰辛。而唯一支持张驰坚持下去的，只有赛车。他想要的，用他自己的话来说，就是“我不想赢，我只是不想输”。他不想就这样的在大排档里结束自己的人生。

可以说，影片里张驰对于赛车的热爱，已经到了“不疯魔不成活”的地步。而在经历人生大起大落的起伏后，他已经对人生有了一个彻底而清楚的认识。他想要的，其实不是想重新经历一次人生的辉煌，而是彻底在想赛车里享受一次那种久违的感觉，其它的一切，都已经不重要了。所以，在电影中间，他对尹正饰演的的领航员孙宇强说“你是这辈子没有故事，想拥有一段故事；我却是故事太多，要想故事的一个结局”，在这里，张驰已经很清晰的表达了自己的选择，那就是为了赛车，为了不输给别人，甘愿付出一切，甚至是生命。

从这个意义上来说，《飞驰人生》虽然总体上是一部喜剧，但更是一部讲述人生意义的电影。这个世界上每个人都有着自己的理想和热爱，但真正能够为自己的理想和热爱付出一切坚持到底的人，却不是很多。电影中张驰一直在强调一个词“奉献”，但他所说的，是“把你的全部，奉献给你所热爱的一切”。而且要做到“什么尊严、面子、羞耻、荣誉等等，都不要顾及”。对于我们很多人来说，内心中那些热爱和理想基本上一步步的随着年龄和岁月在太多的顾忌中慢慢冷却，到了最后，很多人都想不起自己到底是在为谁、为什么而活。

看完这部《飞驰人生》，让人不由得想起了英国作家毛姆的代表作《月亮与六便士》。书里的主人公为了自己的理想而舍弃了一切，包括自己的家庭、朋友和安定的工作和生活，最后甚至远走他乡，去到偏僻的太平洋小岛上过着近乎隐居的生活，就是为了自己心底的那种对于绘画的热爱。相比之下，《飞驰人生》里张驰在结尾的选择虽然壮烈，但同样也是为了自己的理想和热爱舍弃了一切。联想到本片的导演韩寒作为名人的看惯起落，加上他自己本身就是一个赛车手的经历，拍出这样的一部电影也许就没什么意外了。也许，韩寒不一定要求我们每个人都能像影片里的张驰那样为理想和热爱献身，他只想告诉我们，其实每个人都应该坚持自己内心中的热爱，坚持自己所认定的理想和道路。哪怕只有一瞬间的辉煌，便可足以慰藉平生。