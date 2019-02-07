color of wind

作为韩寒以导演的身份完成的第三部作品，《飞驰人生》在类型上延续了他之前作品一贯的喜剧风格。2014年他推出的电影处女作《后会无期》可以说是那一年最好笑的电影，而2017年的《乘风破浪》则是那个春节档最好笑的电影，到了他的这第三部作品《飞驰人生》，韩寒的喜剧风格已经逐渐成熟。

相对于前两部作品，《飞驰人生》的笑点更为密集。影片里的超多梗、超多笑料猝不及防的在一些“不可能搞笑”的地方都能逗笑你、全程高能。很多笑点看完之后再看第二遍还是很想笑。尤其是片中沈腾饰演的男主角张驰在决定复出后为了获得新驾照和拉取赞助的过程，更是充斥着各种喜剧元素，几乎使得这部电影成为这个贺岁档期最为欢乐的电影。

不过，和传统的喜剧表达方式不同，韩寒电影里的喜剧几乎都不是那种依靠夸张的肢体语言和造型去营造出出来的一种喜感，而是更多的依靠冷幽默和制造反差来制造喜感。就这一点而言，也看得出多年的写作生涯对他的电影作品有着深刻的影响，电影在表达上延续了他之前的写作风格：幽默却不失机智，喜感却不乏思想。

熟悉韩寒的人都知道，作家出身的韩寒，内里总有一种文艺气质。所以他的几部电影作品都是喜剧的选择可能会让人稍感意外。不过，也正是这个作家的身份，使得他的这些喜剧作品并非是单纯而肤浅的搞笑，而是在一个个喜剧的外衣下，表达自己对于人生、社会和自我的反思。《后会无期》里，他通过几个年轻人“在路上”各种奇遇的故事来表达人生中理想与现实的反差；而在《乘风破浪》里，他用一个奇幻的身份错位的故事来表现亲情的重要与成长的艰辛；而到了这一部《飞驰人生》里，他想通过张驰这个角色来表达对于梦想和热爱的坚持。整部电影有笑点，也有热血，更有坚持梦想和希望、共情的热血激动，整个电影基本上可以看做是一封是送给所有坚持自己所热爱事物的朋友的“情书”。

另一方面，这部电影借助了赛车元素，更是将韩寒自身的优势发挥了出来。很多人都知道韩寒喜欢赛车，大部人也觉得韩寒那只是明星玩票，而不知道韩寒绝对算得上是中国近十年来最优秀的赛车手之一。韩寒对于赛车的迷恋在上一部电影《乘风破浪》中就有所体现，那部影片里的男主角就是一名赛车手。不过遗憾的是由于故事的限制，没有能将赛车的情节在影片中尽情表达。而到了这一部《飞驰人生》里，韩寒对于赛车的热爱和迷恋在这部影片里得到了彻底的呈现。

作为国产片中少有的赛车题材电影，这部电影有大量让人惊叹的的专业赛车镜头。曾作为职业赛车手、拿过全国赛车冠军的韩寒，对这些镜头的拿捏自然游刃有余。影片中一幕幕赛车在极速变换弯道上的全力加速、在陡峭悬崖边缘的惊险漂移，在荒野之上卷起滚滚浓烟，绝尘而去，冲出屏幕的震撼，给了观众难得的刺激和过瘾。整部影片，前半部分保持了密集的笑料，喜感十足，而后面部分则是充满着赛车狂飙的速度与激情。可以说，《飞驰人生》是一部热血喜剧，既有着完美融合在剧情里的笑点，又有着让人肾上腺素飙升的热血，是一部“笑与燃”结合的非常成功又带有独特韩寒个人喜剧电影风格的电影。