color of wind

随着内地电影市场的进一步扩大，对于贺岁档的争夺就越发激烈。就在今年这个春节档期就有多部“重磅”影片加入对于观众的争夺，以期待在这个每年最大的档期分得一杯羹。在这些影片里，由周星驰执导的《新喜剧之王》早早就引发了很多人的关注。究其原因，自然还是星爷这个响亮的招牌起了重要作用。在很多人的心目中，星爷代表的不仅仅是一种情怀，也是好电影的保证。

不过，在《新喜剧之王》上映后短短几天，对于这部电影的评价令人意外的走向了两个极端。在国内最知名的电影网站豆瓣网上，这部电影从一星（最低）到五星（最高）的评分明显分散化了。截止这篇稿件发布时，将近五万人打分的平台上，打四颗星和打两颗星的人数竟然都是20%左右，差不多占到了全部评分的一半。而打一星和五星的人数竟然也是出奇的一致。在一定程度上，这些打分可以看做观众们对于这部影片的争议较大，对这部电影的评价相当不一致。

不可否认，在打四星五星的观众里，有很多是星爷的忠实粉丝。出于对于星爷以往作品的热爱和那种对于星爷对于香港电影贡献的情怀，都想用分数来表达对星爷的支持。而那些打一星二星的观众，其实也无可厚非。也许他们觉得，《新喜剧之王》的故事太过简单了，短短的九十分钟里没有大的冲突，显得平淡；也许有人是觉得这部电影没有大牌明星，没有《美人鱼》《西游》系列里的那些惊人的特效，同样不够过瘾。进一步来说，还有人觉得这部电影就像是一部心灵鸡汤，女主角的成功不能说明问题，所以不能打高分。

所有的这些想法看起来都没有问题。但是，这些观众可能忽视了，这部《新喜剧之王》本身没有什么野心，星爷想表达的，就是一个简单的小人物的励志故事。而且，影片里的女主角，几乎就是每个人身边都存在的，甚至就有可能是你自己。在你身边，没有那么多的大明星，也没有那么多的特效，有的，只是平淡的生活和需要每一天都要努力和坚持下去的决心。这部电影不是一个华丽的存在，但是故事足够完整，只是没有那么绚丽，在这里面能看到真实的你我他，就是原生态原汁原味的生活。至于结尾的成功，其实也只是将电影所负担的“造梦”功能进行了展示。观众在匆忙的生活中，到电影院里来寻求一丝放松，为他们营造一个美好的梦境，并不为过。虽然每个人离开影院都要再次面对真实的生活，但最起码，在这几十分钟里，观众得到的，是一丝心理的慰藉。

对于周星驰来说，拍摄这样的一部电影，不仅仅是为了向观众强调小人物的奋斗的艰辛和重要，也是对于自己职业生涯的又一次回顾。众所周知，星爷在年轻刚出道时同样经历过“宋兵乙”的长期龙套生涯，对于龙套演员的生活有着深刻的体会。在他之前的作品《喜剧之王》中，已经通过尹天仇这个角色将这段生涯和这个职业做了一次致敬，而这一次，他依旧想通过这部《新喜剧之王》来再次表达对这些小人物小角色的敬意，同时也是对于自己职业生涯早期经历的再一次近乎总结般的回忆和感喟。从这个意义上来说，星爷拍这部电影更是一种自我的表达，也就不会顾及太多，也没必要把故事搞得那么复杂。

巧合的是，在这个贺岁档期里，由周星驰执导的《新喜剧之王》和韩寒执导的《飞驰人生》两部电影不约而同的选择了一个相同的主题：励志。不同的是，《新喜剧之王》讲述的是一个小人物通过努力奋斗最终梦想成真的故事，而《飞驰人生》则是讲述一个曾经经历辉煌的车手由于意外走向没落后再次奋起的故事。不过，《飞驰人生》在喜剧之外，更有大量的赛车情节和镜头，一方面保持了密集的笑料，喜感十足，另一方面又充满着赛车狂飙的速度与激情，让观众在视觉上得到足够刺激。截止目前，《飞驰人生》的豆瓣评分比《新喜剧之王》高了一些，其中原因很多，但观众觉得《飞驰人生》在视觉上足够过瘾，也许也是一个重要原因吧。