color of wind

作为科幻作家刘慈欣第一部被搬上大银幕的作品，《流浪地球》全片从头至尾都保持了一种高悬念的设置，地球到底能不能摆脱木星的吸引力而使整个人类存活下来，成为了这部电影最为吸引观众注意力的焦点。电影的结局不难猜到，但每个角色在这个紧急救援的过程中表现出来的不同精神与面貌则成为了影片最大的看点。整部电影没有真正意义上的反派，重点表现的是人类在面对共同的灾难时表现出来的一种勇气和信念。应该说，电影里每个角色都给人留下了深刻印象，为观众奉献了一部精彩的群戏电影。

在这些角色里，由李光洁饰演的救援小组队长王磊也足以令观众印象深刻。整部电影，外太空的先行太空站戏份和地球上救援戏份交替展开，而且地球上的救援戏份占据了主体。尤其是运送火石到杭州再运送到苏拉威西展开最终行动的戏份，最为惊心动魄。在这个过程中，李光洁饰演的王磊起到了领袖作用，和李启兄妹以及工程师紧密配合，最终完成地球上的计划部分，而他自己，也在最终地球即将得救时为了救护朵朵而献出了自己的生命。

影片中李光洁饰演的这个角色在身份上具有军人特色，坚持理念，又坚守责任与命令。他在守护火石运送至杭州的过程中，他身边的战友一个个倒下，他心怀悲痛，但依旧要将任务执行到底。最终到达杭州时为时已晚，同行的女队友几近崩溃，但王磊还是要坚持任务，保护火石。在这里，李光洁表现出的是一个军人的精神与意志，即使在身处困境和危急中，依然不忘自己的责任。而这种责任，又来源于那种在绝境下始终希望不灭，坚持为家园同胞寻求希望的信念。

虽然王磊这个角色在整部影片中处于配角地位，但李光洁还是成功的塑造出了这个角色的一个整体形象。这个角色一出场，近乎冷漠刻板，与李启之间不断发生摩擦，看似是一个不近情理的角色；但随着剧情的推进，这个角色在形象的建构上也越来越丰满起来。同行战友一个个牺牲让他悲痛欲绝，但他却能忍者悲痛继续前进；同行的女队员因为精神奔溃毁掉了火石，他在极端愤怒中却只能通过开空枪来发泄心中的苦闷和无奈；而到了影片高潮部分，他率先冲向发射器，以自己的身体来推进发射器的合并。当然，最令人难忘，也最令人悲伤的就是结尾，在最后时刻他用自己的身体为朵朵挡住了倒塌的建筑，自己却困在其中最终牺牲。在人类迎来“决战”胜利的那一刻，王磊和影片里吴京的角色一样，以自己的生命换来了这场战斗的最终胜利。

在一定程度上，虽然《流浪地球》是一部科幻片，但“王磊”这个角色延续了李光洁多年来在电影电视里塑造的“硬汉”形象。迄今为止，李光洁已经在60余部影视剧塑造各种角色，但大多都是“硬汉”，也使得他这种形象在观众中深入人心。据说《流浪地球》第一个确定的演员就是李光洁，也就是因为影片中的王磊这个角色切切实实又是个“硬汉”。不过，“硬汉”更多的是外表，而“柔情”却需要更多的内心戏来构建。在这部《流浪地球》中，李光洁在“硬汉”之外，又展现出了对于战友的情谊，对于责任的忠诚，以及对于生命的呵护。尤其是他宁可牺牲自己来保护一个年轻生命的做法，背后更是集结着责任、情感和人性等多种理念，也使得这个角色更具人性化。