color of wind

作为一部反映印度社会现状的电影，《云端之上》的导演却是伊朗人马基德 ·马基迪。不过，这种国籍的差别在影片里丝毫看不出有任何违和感。究其原因，自然还是影片本身就是马基德·马基迪所擅长的反映底层民众生活的题材，而且和之前他很多为观众所熟知的作品如《小鞋子》《天堂的颜色》一样，《云端之上》同样有着较多的儿童视角和生活的内容，同样反映着导演对于儿童成长和人性的关注。

影片开场第一个镜头就令人印象深刻，也典型代表了导演想要表达的主题。摄像机对准的是繁华的大城市，灯红酒绿，车水马龙；但随着镜头的慢慢下摇，镜头呈现的又是这个繁华城市里的另一面：杂乱不堪的街道和无家可归的人。短短一分钟不到，影片就像观众展示着一个现代化都市的两面。在这个底层民众构成的一面里，以男主角埃米尔姐弟为代表的社会底层民众挣扎在生存线上，过着繁重却艰辛的生活。

但单纯的展现底层生活状况，并非是导演马基德 ·马基迪所要表达的重点。和他之前的很多作品一样，他想在这部《云端之上》里，通过这些底层民众生活的经历，来展现这些在苦难中挣扎的民众生活背后的人性之美和温情。而这一点，在影片中的埃米尔姐弟两人身上体现的淋漓尽致。埃米尔为了逃离警察的追捕躲藏到姐姐塔拉的洗衣房，姐姐的老板救了弟弟并以此威胁想侵犯姐姐塔拉，塔拉情急之下误伤老板而被判入狱。埃米尔为了救姐姐，不得不在医院照顾受伤的老板。没想到老板的母亲带着两个孙女夜无归宿，埃米尔也照顾起了祖孙三人。

电影戏剧化的处理了埃米尔与老板母亲及孩子之间的关系，但这种处理却是以人性中的美和善为基础，真实而感人。虽然埃米尔姐弟是受害者，对于老板的痛恨完全是发自内心，但面对更为弱势的仇人母亲及女儿，埃米尔内心的善良最终占据上上风，收留了流浪街头的祖孙三人，让人体会到了人性深处的温情。影片一开始，埃米尔被塑造成一个小混混形象，也是他成长在贫民区的一个重要特征，但是，内心深处的善良战胜了憎恨，使得他做出了感人的举动，也使得影片充满了人性的力量。

此外，姐姐塔拉同样也是影片着力塑造的另一个有着人性光辉的形象。这个普通的印度家庭妇女同样是在苦难中生活，除了有繁重的劳动，还有忍受丈夫的暴力以及老板的骚扰。但是，就是这样的一个生活在沉重中的女性，其内心的善良同样也是让人动容。在不幸锒铛入狱后，牢房中的小男孩因为母亲病重而无人照顾，善良的塔拉出于女性的慈爱，对小男孩呵护有加，给了小男孩很多的安慰和温暖。自己身陷囹圄却依旧用女性的天性母爱来照顾与自己没有任何关系的小男孩，这种弱者对于弱者的关爱，最具有一种感人的力量。

《云端之上》是以苦难为开头，但绝对不是以苦难为结尾。它告诉观众，虽然电影中大部分角色生活多有苦难，但在他们的心中依旧有阳光存在。虽然每个人都要经历着生活中的一段不幸，但只要心中有爱，心存善良，就会发现生活中还是充满着美好与希望。影片用了很多的细节来刻画孩子真诚的笑脸，展现家人的温暖，以及人和人之间的关爱，这一切都在告诉我们：即使生活乌云密布，在云端之上依旧有人性闪耀光芒。