color of wind

作为一部民国情感大剧，《筑梦情缘》的一个出色之处就在于将国仇家恨与个人恩怨情仇紧密相连，描绘出一幅大时代下个人奋斗和信念的图景。重要的是，这部戏将民国建筑匠人的精神自始至终贯穿全剧，描绘他们在风云变幻的动荡乱世中，始终不忘作为营造师和建筑设计师的初心与追求，克服重重质疑和困难，匠造出真正想民之所想的经典建筑。

客观而言，《筑梦情缘》在故事上没有脱离民国剧常见的家族情仇、恩怨交织和个人纠葛等等元素，但是在剧情设置和推进上，这部剧却自有其特别之处。仅仅在前几集，剧情上就将一个家族的各个成员的命运设置的令观众扼腕叹息，开场部分剧情就如此紧张激烈，这在大多数剧集来说非常少见。而随着男主角的成长，加之其真实身份和父亲惨死的真相的一步步揭露，整部剧集开始向着更为紧张激烈的方向来发展。“前期青梅竹马共同成长，后期反目成仇相爱相杀”的角色和情节设定，使得该剧的剧情具有独特而强大的吸引力，其节奏和张力都达到一个让人欲罢不能的地步。

截止到本文发稿时，该剧的进度已经过半。经过前期剧情的沉淀与铺垫，经历了背景交代、身份揭晓、感情渐进以及对立双方一步步关系紧张的推进之后，剧中人物间错综复杂的纠葛与矛盾持续发酵，这部大剧也即将迎来新的高潮。对于观众来说，这部剧最为吸引人的线索主要有两个：一个自然是由霍建华饰演的男主角沈其南的“复仇”过程。这个生活在社会底层的小包工头，自小家人离散，饱尝人情冷暖；另一方面，从小在工地摸爬滚打的经历，促使他投身建筑领域，希望成为一名出色的营造师。但是现实里的众多敌手的阻挠让他不得不面对现实困境，而当年父亲蒙冤惨死的一幕更是一直压在他心头，使得这个青年长期在家族仇恨、阴谋权利的暗流中前行，历经种种磨难。

该剧的另一条主要线索是沈其南和杨幂饰演的傅函君之间的感情纠葛戏份。沈其南自小被傅函君的父亲收养长大，两人在青梅竹马的陪伴中情愫暗生。可以说，沈其南在实现梦想的过程中，傅函君给予他真诚的帮助与鼓励，两人并肩而行。但社会阶层的差距、上一代的家族之间的恩怨倾轧，阻碍了两人在建筑领域比肩同行的脚步。在最近的几集中，沈其南经历被捕入狱、艰辛对抗后没有换来两个人甜蜜的厮守，而是被家仇阻隔的背道而驰、渐行渐远。尤其是在得知自己的仇人就是傅函君的父亲之后，沈其南在情义之间的选择成了该剧在这个节点最大的悬念。

而对于傅函君来说，同样要经历一个痛苦而艰难的选择。剧情安排她对于沈其南的“假死”并不知情，所以她在见到沈其南“遗物”的时候悲痛欲绝，并由于打击太大而患上了沟通障碍，无法言语和自主行动。虽然剧情紧接着安排她在听到傅承龙说出沈其南“死亡”真相的刺激下，意识醒转，并在顾月芹号召举行的永晟营造董事会上完美逆转“战局”。但是她和沈其南“仇人”关系到底该如何处理？一对有情人会不会就这样的被时代和家族情仇携裹下走向对抗？命运的巨轮已开始缓缓转动，剧情的高潮点也即将马上来临。在这个个人的际遇无法摆脱时代勾连的大背景下，一对青梅竹马的恋人最终会经历怎样的悲喜忧乐？我们只有继续入坑追剧，拭目以待……