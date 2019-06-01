color of wind





作为“反恐特战队”系列的第三部，《反恐特战队之天狼》在内容上和思想上真正做到了“与时俱进”。首先，与传统的那种只集中于“枪林弹雨”的军旅剧不同，这一部《反恐特战队之天狼》在情节上首次融合了高科技作战方式与高强度追踪于一体，讲述了反恐特战队破获国际恐怖组织、消灭网络犯罪的故事。该剧将虚拟时空与现实世界进行艺术性杂糅，最大程度展现了VR视界技术，引领了电视剧表现手法上的科技潮流。

从这个角度来说，《反恐特战队之天狼》是一部时代感极强的电视剧。它在类型上是军旅题材，却又与一般的军旅题材不同，之前执导过多部军旅剧的导演尤小刚携手总制片人——爱奇艺高级总监、奇星戏剧工作室总经理李莅樱，共同为观众打造了这样一部将高科技、虚拟世界和现实世界融合在一起的反恐军旅戏。这种引入“暗网”、VR虚拟技术等高科技元素的剧情，一方面是反映了当下实战反恐与网络反恐相结合的现实，另一方面更吸引了广大的年轻观众。尤其是剧中多处出现的信息技术员和作战员在VR技术的协助下进入虚拟世界开启网络反恐的程序之战，对于很多年轻观众来说，极具吸引力。

在思想上，该剧对人物性格进行了鲜明刻画，展现成长和蜕变，并将正能量属性放大到极致。剧集以秦晓阳、姜玫等年轻军人在部队和战火中的锻炼和成长为主要线索，贯穿全剧始终的，也依旧是一个军人的使命和信仰的主题。在这个成长过程中，这些年轻人经历了血与火、生与死的多重的考验，但一颗守卫祖国安全的决心让他们坚定了为国战斗的信仰，甚至付出生命的代价也在所不惜。





这种对于国家的信仰和使命感，在剧中刻画得极为生动和细腻。以秦晓阳为代表的年轻军人，在经历了从初入军营的懵懂单纯到经受多重血与火的考验与锻炼后，逐步走向成熟，彻底理解了自己作为一名军人的责任与使命。在这个过程中，秦晓阳经历了多种痛苦与考验：父母先后遭受恐怖分子袭击身受重伤，与姜玫感情经历多次波折甚至被迫取消订婚，尤其是他和自己最好的朋友唐石之间由情同手足到拔枪相向，更是对他打击极大……但是，在所有的私人感情面前，秦晓阳最终都选择了服从于国家利益，因为他深深懂得：作为一名合格的军人，在任务和命令面前必须舍弃个人感情。

实际上，做到这些的，在剧中绝非秦晓阳一人，天狼特战队以及W国反恐部队里很多战士均是如此。姜玫虽为女流之辈，却勇敢肩负起使命，利用自身大数据分析的专长在枪林弹雨中辅助奋战在反恐一线的战士；唐石虽然被人误解为伯戈洛夫所用，实际却坚守正义底线并在关键时刻为特战信息中心传递信息；宋安琪被伯戈洛夫控制虽做过错事却也无条件支持唐石，合力对抗恐怖集团；王铎多年来一直压制着自己对女儿的思念，潜伏在kk集团秘密为国传送情报；朱丽彤放弃了对秦晓阳的感情，将责任放在第一位，离开天狼执行秘密任务；段宇哲为了救出被恐怖分子绑架的孩子，毅然不顾自己的安危冲进熊熊烈火；而最让人痛心的，就是天狼特战队队长赵大鹏的英勇牺牲……这些看似平凡却伟大的军人们为了完成任务舍弃了太多太多，甚至生命。不论是穿梭在枪林弹雨的一线战士，还是背后无私奉献的幕后英雄，他们用行动诠释着作为军人应担起的使命和责任，这是胸中正义使然，更是一种至高信仰。

舍小我成就大我，大义面前军人的职责和使命是绝对服从，只要当一天兵，就得担起肩上的责任，这种精神深深融在每一位战士的骨髓里，这正是剧集想要向当下每一位年轻人传递的态度。