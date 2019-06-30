color of wind

暑期将至，又到了争夺收视率的关键档期。最近几天，接连有几部古装大戏在不同平台播出，目的就是为了在这个关键的档期抢占优势位置。在这几部大型传奇剧中，《陈情令》以其抒写江湖侠气、彰显人情正道的剧情和制作精良、匠心独具的造型和场景设计很快得到很多年轻观众认可。虽然现在播出的只有短短几集，但已经让很多年轻观众成为“自来水”，一心追剧下去。

《陈情令》改编自小说《无羁》，以五大家族的纠葛为背景，讲述了云梦江氏故人之子魏无羡和姑苏蓝氏含光君蓝忘机重遇，并携手探寻往年真相的故事。整部剧集剧情紧张激烈，五大家族轮番登场，各路人马碰撞火花四溅，人物铺垫则是草灰蛇线，有的兼济苍生，有的暗藏祸心，主线剧情环环相扣，支线剧情同样吸睛十足。值得一提的是，为了让剧情融合得恰到好处，该剧特别在剪辑的手法上作出很大胆的尝试，打破了传统的机位设置和镜头定点结束的操作，在镜头构图上留下了更多的悬念设置，使得整部剧集张力十足，精彩纷呈。

作为一部主要是面向年轻观众的传奇剧，该剧令人印象深刻的一点，也是该剧有别于其他同类型作品的重要一点，就是凸显了“年轻”二字。这种年轻的气息，不仅仅是表现在剧中演员的全新阵容和青春化上，还主要表现在贴近年轻观众的特效、场景、造型等各个方面。从该剧开播的第一集开始，观众就可以从剧中人物的服装、武打动作，甚至是特技等很多方面，充分感受到青春的气息。可以说，这是一部切实为年轻观众打造的一部古装大剧，在一个荡气回肠的故事之外，让年轻观众同样来感受古代的器物、时装、场景之美，感受古代艺术的魅力。

作为一部传奇剧，如何忠实的再现原著小说里的各种场景和器物成了这一类电视剧最大的难题。而《陈情令》在制作上的用心从去年五月份官方放出的五大家族的概念图上就足以看出，而该剧正式播出之前官方放出的五大家族最后的特效空镜视频，还原度简直达到99%，尤其是不夜天，几乎完美还原了概念设定。除此之外，该剧在场景和道具方面同样是十分用心，都非常还原原著。每一个原著里提到的细节道具都有，不管是陈情笛还是忘机琴都十分还原。而在场景方面，莲花坞和云深不知处可以说深得古风美学的精髓，一个秀美，一个清雅，化用了很多魏晋时期的典型形制在里面，让观众印象深刻。

在细节上，《陈情令》同样做到了精益求精。为了突出剧中五大家族的不同特征，剧组精心设计了五大家族各自的代表纹饰及特定的服饰妆容，并且真正做到了各有特点并与家族特征高度契合。姑苏蓝氏所处的云深不知处，服饰代表为极富家族地域特色的卷云纹；云梦江氏所处莲花坞，对应的服饰家徽则为九瓣莲花；同样兰陵金氏的金麟台，“金星雪浪”牡丹纹路的服饰纹路，以及岐山温氏的不夜天和太阳家徽均可以一一对应。为了达到效果，剧中几乎所有的服饰细节设计参考了中国传统服饰、美术和壁画等精髓，制作精美，给观众留下了深刻印象。

可以说，《陈情令》在跌宕起伏的剧情中，融入不少国风元素与传统礼仪，兼具娱乐性和观赏性，满足了观众的审美需求和精神需求。这种在跌宕起伏的剧情中书写最美国风，既是《陈情令》的一个吸引观众之处，又对于助力传承传统文化具有重要意义。这种结合，体现的是一种文化自信，也体现了该剧将建立青少年文化自信视为己任的社会责任感。