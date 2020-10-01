color of wind

对于熟悉香港的观众来说，唐季礼是一个有着自己强烈作品风格的导演。而要说到唐季礼，就不得不提及成龙。喜欢大动作大场面的唐季礼遇到演起电影来不要命的成龙，总是能够碰撞出令人惊喜的火花，二人也联手为观众贡献了多部精彩的作品，从1992年的《警察故事3超级警察》开始至今，唐季礼与成龙合作了整整三十年，而《红番区》《警察故事4简单任务》《霹雳火》《神话》《十二生肖》《功夫瑜伽》等优秀的动作电影就是他俩合作的结晶。多年的合作培养出来的默契使得二人在拍摄影片时能够很快理解对方想法，一次又一次创新设计出更惊险刺激的动作场景。可以说，两人一导一演，合作默契，在创造一个又一个票房纪录的同时，也为观众奉献了一部又一部精彩作品。

作为两人合作的最新作品，《急先锋》给人的直观印象就是在整体风格上回到了当年港片黄金时代。众做周知，唐季礼的作品里喜欢追求大动作大场面，为了追求效果即使花费再多也在所不惜。在已经成为港片经典的《警察故事3》和《警察故事4》里，都有不少迄今让很多港片迷津津乐道的大场面和惊险动作场景，其中《警察故事4》全片在澳洲、俄罗斯、乌克兰及香港实地拍摄，更是让观众大呼过瘾。这次拍摄《急先锋》，唐季礼延续了自己这种“热闹不怕大”的特点，在伦敦、中东、迪拜、非洲多地真实取景拍摄。影片里，既有中东古堡带来的异域风情，又有在迪拜撞毁多辆价值千万的黄金豪车的惊人场面，更有在非洲使用真正的狮子拍摄人狮大战。这些让观众目不暇接的美景和动作场景使得影片从头至尾热闹非凡，保持了高强度的吸引力，给了观众过瘾的观影体验。

作为一部动作片，动作场面才是影片最吸引人的地方。在这一方面，《急先锋》也没有让人失望。客观来说，随着成龙年龄的增长，期望他回到几十年前的那种身手也不太现实。但就是在这种情况下，我们依旧能够看到成龙带给我们足够的惊喜。虽然影片启用了杨洋、艾伦和母其弥雅等多位年轻演员来担纲动作戏份，但成龙在影片里的表现丝毫不输于这些年轻人。在多个紧张刺激的动作场景里依旧表现出他不俗的身手。影片有他的两个镜头令人印象深刻：一个是从车的前方直接进车门的镜头，短短几秒钟，却有着他年轻时的风采；另一个就是在悬崖激流上开着摩托艇救援母其弥雅一场戏，简直让人捏一把汗。值得一提的是，年龄已经超过66岁的成龙为了追求影片真实与精彩，拍戏坚持不用替身，即使是非常危险的镜头也亲身上阵，让人感叹于他的专业与敬业。

以往成龙参演的很多电影大多定位于“动作喜剧”，而在这部《急先锋》里，在紧张刺激的动作场景之外，依旧保持了成龙作品的这种特征。只不过这次除了成龙自身的笑点之外，另一个参演的演员艾伦也承包了部分笑点。本身就是喜剧演员的他此次化身安保团队成员，除了贡献了多场精彩打斗戏、一改给观众留下的印象之外，更将自身特长继续发挥，边打边搞笑，使得整部影片在风格上延续成龙式动作喜剧的味道，让人倍感熟悉亲切。可以说，这是一部让人觉得新鲜却又熟悉的电影——新鲜是动作场景的全面升级，熟悉则是因为我们怀念的那个唐季礼和成龙又回来了……这本身就是一件值得全体港片迷起立鼓掌的事情！