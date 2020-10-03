color of wind

《我和我的家乡》是一部基调轻松欢快、讲述家乡变迁的喜剧片。电影用东西南北中五个“家乡”的故事，表现当下新农村老百姓在奔小康的过程中发生的变化。影片汇聚了目前中国影坛的喜剧界最为顶尖的高手，葛优、黄渤、范伟、邓超、沈腾各自领衔的每个单元，而每个单元里的小配角也都是演艺界的喜剧好手。整部电影最大的特点就是从小人物的视角来看待生活和变化，又在更深层的意义上展示了全面建设小康社会的成果。

影片的几段故事里，各自有着不同的特点与表达。有的展现进城务工人员之间的同乡情，有的展现是教育工作者对于家乡的怀念，有的表现了扶贫人员对于农村的热爱。虽然故事不同，但同样聚焦于我国农村的变化与进步，让人感慨而振奋。其中由邓超和俞白眉联合执导《回乡之路》一部分，则是以展现西北农民为了防治风沙做出的努力为基本内容，塑造了一个看似“人生失败”却实际上将自己的财产和心血都投入到当地防风治沙事业中去的一个伟大却平凡的劳动者。

这一段故事的主角是由邓超饰演的乔树林，但剧情和角色却是由闫妮饰演的闫飞燕引出。邓超登场后，其油腔滑调和套路多多的特征让人直感上他就是一个骗子。在这一部分，邓超充分发挥了他的喜剧表演才能，将一个油滑浮夸且市侩十足的喜剧角色演绎的非常出色。实际上，邓超出场后，观众需要进行认真的“识别”才能把他看出来。毕竟，电影里这个墨镜遮面、胡子拉碴的家伙跟邓超以往塑造的角色差距还是有点大，而他将这个角色的市侩土气表现的淋漓尽致的特点足以让人忘记了他是邓超。之后随着“自己降舱”和“刷公交卡”等笑点的密集出现，邓超充分发挥了他在喜剧表演方面的才能，而他对于喜剧的诠释，喜剧节奏的掌控以及笑点的拿捏都表现得可谓恰到好处。

但实际上，乔树林这个角色在本质上却是一个带有一定悲剧色彩的人物。多年来的他为了防风治沙和种苹果，多次失败，最终几乎一无所有。而他的那些油腔滑调和吹嘘大话其实也是为了将村民们辛辛苦苦种的苹果卖出去。这段故事到了结尾，彻底完成了反转，而乔树林也在观众面前展现了他的“真面目”——一个多年治理沙漠、帮助百姓致富的功臣。如果观众们能够再从整体上回想起这个角色，其实就会发现虽然乔树林一直看起来油腔滑调，但其眉目间始终有一股正气在。就这一点而言，更是对于演员演技的考验。邓超演出了这个角色圆滑的一面，也最终演出了这个角色正直的一面，而正是这种对于角色的准确把握，也使得整个故事的反转与人物性格过渡都很自然，且最终达到了令人动容的效果。

作为一名资深演员，邓超近些年来在角色的塑造上类型众多，充分展现了他不俗的演技。无论是在古装的《影》和《狄仁杰之通天帝国》里，还是在时装的《烈日灼心》《从你的全世界路过》《乘风破浪》等影片里，他都能够通过对于角色的准确把握来为观众塑造了一个又一个令人难忘的角色。这些电影里的角色，有的有土味老板的“俗”，也有霸道总裁的“苏”；有的冷酷，有的暖心；既有霸道的爱情总裁，又有狠毒冷血的东厂太监……，且每一个在表现力都是与角色高度相符。可以说，邓超以自己的演技的多样性和对于角色的独到理解为观众奉献了诸多难忘的形象。