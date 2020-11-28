color of wind

作为具有较高国际知名度的电影导演，张艺谋的每部新片都会引发舆论的强烈关注。也正因为如此，他的电影里所表达和隐藏的东西也成为了很多观众和评论家所集中的焦点。虽然这些年来，张艺谋的电影基本上都是在古装商业大片和现实主义文艺片之间游走，但这些作品无一例外都揉进了他对于历史和现实的思考。尤其是他的许多现实主义作品，更是以体现了他对于现实的关怀和人性的反思在内而备受称道。

作为张艺谋最新的作品，电影《一秒钟》回到了他更为擅长的现实主义题材，描绘了一个特定年代在中国大地上发生的关于电影故事。从影片的叙事来看，这部电影还是与他之前的很多现实主义电影有着很大的不同。相比较而言，张艺谋在之前的类似题材影片里更注重展现影片的文艺色彩，情节缓慢，加上考究的摄影美术，使得影片更多的充满抒情气息。而在这一部《一秒钟》里，张艺谋一反常态的注重起了叙事，影片从张译饰演的张九声出场就保持了一定的悬疑色彩，而刘浩存饰演的刘闺女出场后两个人的复杂关系更是成为影片推动的动力，到达影片中间时张九声寻找带走胶片的刘闺女时达到了高潮。可以说，《一秒钟》是张艺谋这些年来情节性最强的一部电影，在吸引观众注意力的同时，影片其实还埋藏了大量的伏笔。而这，也成为影片最具内涵之处。

表面来看，《一秒钟》是一部关于电影的电影。但实际上，在这部电影里，几乎没有一个人是真正的喜爱电影。而这，才是影片让人细思极恐和哭笑不得的地方。对于男主角张九声来说，他追逐电影的放映仅仅是为了能看到影片里仅有的关于女儿的一秒钟影像；而刘闺女反复抢夺胶片，也只是为了用胶片来做灯罩，以化解那些小混混对于弟弟的伤害。影片里还有一个范伟饰演的放映员范电影，按理来说他应该是最为热爱电影的，但实际上一路看下来，这个角色所谓“喜欢”电影的目的不过是喜欢群众的那种狂热拥戴和迷恋电影能够带给他的那种微小却让他感到满足的“权力”。所以说，《一秒钟》绝对不是什么“写给电影的一封情书”，恰恰相反，整部电影几乎都在展现电影被这个特定时代所赋予的虚假和无意义，让人为电影，更为时代感到悲哀。

如果再进一步深思电影的细节，实际上电影里所包含的讯息远比电影本身所表现出来的应该更加残忍和冷酷。张译饰演的张九声逃出后渴望见到自己的女儿，按正常情形他完全可以直接去看望，但影片中却描绘他为了看到女儿的影像，不惜从一场追到二场，甚至不惜以暴力威胁范电影为他播放电影，实际上都在潜在说明他可能是永远无法在现实里见到他的女儿。结尾他出狱后选择了重返刘闺女身边却不是自己的女儿身边，其实也都是以细节来暗示着女儿的悲剧。从这个意义上来说，张九声对于电影的“追逐”，实际上是内心极度痛苦之下对于女儿的怀念，而那一次次重复播放的胶片和一格格有他女儿的影像，都像是一把把尖刀，割在张九声的心口。所以，这部电影不但绝对不是什么“写给电影的一封情书”，却更像是一封字字含泪的血书！