color of wind

2020年即将过去，相信这个看似平凡却又特殊的年份会在很多人的生命中留下深刻的记忆。在这一年时间里，我们看到一方面人类在不断与新冠病毒作斗争，全球感染和死亡人数每天都在增长，人类面临着前所未有的挑战；另一方面，我们也看到，很多普通人都在为着人类的生存和希望与病毒斗争，尤其是那些奋战在疫情第一线的医护人员，更是以自己的生命在阐释着医务工作者的责任与担当。对于真正的现实而言，漫威电影里那些神通广大的超级英雄是不存在的，在面对灾难和困难的时候，只能是一个个普通人站出来用责任和担当去化解危难。

电影《紧急救援》在类型上是一部“英雄大片”，因为它用逼真的画面和特效为观众讲述了一场场“中国救捞”成员出生入死拯危救难的故事。同时，这部电影更是一首关于普通人勇气和责任担当的赞歌，因为这些“中国救捞”的成员都是一个个普通人，有血有肉，更有着自己的各种喜怒哀乐。电影不仅仅表现了他们在狂风巨浪中出生入死拯救人民生命的惊险过程，更是刻画了他们普通人的一面，甚至包括他们工作背后的无奈。但是，他们在面对危险和各种困难时，毫不退缩，勇往直前，显示了一个个普通人在责任与担。他们没有好莱坞电影里超级英雄才有的那种的超能力，但是却用自己微小的力量来对抗各种危机，拯救人民生命和国家财产。

《紧急救援》取材自真实救援事件，是华语电影首部海上救援题材，同时也是首部聚焦“中国救捞”群体的一部电影。本片也是导演林超贤继《湄公河行动》和《红海行动》后打造的又一场面宏大、动作场面火爆的视觉系大片。熟悉林超贤的观众都知道，这位香港的特点就是动作与剧情交织，极具爆发力和视觉效果。就这部《紧急救援》的视听效果而言，可以说非常出色将这位导演的水准表现了出来。林超贤所擅长的动作戏配合高强度剪辑，电影画面的震撼搭配视听效果所共同营造出来的完美体现在救援的场景上，使得影片里的每一场救援都让人印象深刻，一定程度上展现了华语电影较高的工业水准。

整部影片，用四场逼真而紧迫的救援戏进行串联，每一场戏都是一次视觉和心灵的双重冲击。电影一开场就是油井平台失火，大火扑面而来，让人窒息，让人有着一种无法逃脱的紧迫感。而随着剧情的深入，后面的场景更是让人越来越紧张，越来越有紧迫感。林超贤在大场面之外，不忘用细节部分来展现更深层次的紧迫感。影片里有一个油轮失火时救援队伍走进船舱底时的镜头，队员的鞋底竟然因为高温熔化而被粘住，抬起脚时鞋底就融化成丝。这样细节的镜头，将失事货船内部的高温危险直观的展现在观众面前，令观众印象深刻。

电影的视觉带来的震撼让人难忘，但影片本身所宣扬的信念却更令人印象深刻。“将生的希望留给别人，把死的威胁留给自己，用我的百分之百守护你的万分之一。”这句看似平淡的话语却在阐释着这个全国仅有几百人的群体的精神和信念。他们不是拥有超能力的漫威类英雄，而是以普通人的身体去与危险作战的英雄。他们不穿上工作服装，和我们每个人一样都是轻松平常，但是一旦他们他们一穿上工作服，却变得那么无畏而坚定。这些平凡而伟大的英雄的故事需要被更多观众所了解，这个世界也需要更多的普通人用自己的勇气和担当来一起对抗困难，共度时艰。