文 / 暗地妖娆

演艺圈总有那么几个人能不停刷新你对其认知，这些人一直处于 “进化”之中，用经验累积和智商的加持在圈子里风光十多年，炼就了一身专属于“演员”的真功夫。看过成龙新晋主演的动作大戏《机器之血》，你会明白，罗志祥就是进化升级中的高端版本。张立嘉编导的这部电影以“生化人”为噱头，讲述成龙扮演的特工与罗志祥扮演的骇客共同完成保护“实验品”女孩欧阳娜娜的冒险故事。也终于有了一次契机，让罗志祥与成龙大哥以“双雄”之姿并肩作战，让观众见证演员的诞生。

毫无疑问，罗志祥不是鲜肉，却是从鲜肉期一路走到了今天，过程中还能频频跨界，玩转了一个艺人所能扛下的全部技能。拿过唱片 “五白金”，主演偶像剧三度入围金钟奖，主持《娱乐百分百》赢得强劲收视，自创潮牌掀起时尚风暴，在真人秀《极限挑战》里用生命卖萌，甚至还出书入列畅销作家排行 ...... 这位严格意义上的明星以“无所不能”的形象换来无数粉丝为其爆灯。

如果说，《西游 . 降魔篇》中的虚无公子一角系周星驰为其打开的喜剧表演新大门，《美人鱼》里的“章鱼男”八哥在被虐不断中引爆了无数笑点，那么《机器之血》则是他的另一种喜剧尝试，放下装傻充愣的逗逼套路，真正用“智商”来搞笑。

《机器之血》里的罗志祥，严格来说属于 “复仇之子”，因父亲被杀害不得不背负起沉重的命运，却破天荒地以“精英宅男”形象出镜；看起来属于悲剧角色，却执行着“搞笑担当”的任务。被绑在健身器材上的时候，努力做扩胸运动试图脱困；以一身凹凸有致的妖艳美女妆扮色诱敌军，红唇加蕾丝的造型艳惊大银幕；一系列精彩诠释证明，罗志祥能撑起的经典角色不是只有一个“网红”朱碧石。如果说，成龙在片中是怼遍天下无敌手的悍将，那么罗志祥则是以头脑风暴来扭转乾坤的奇葩版“龙女郎”。

这个 “龙猪” CP 令成龙作品有了新亮点，成龙在片中为救女儿登上悉尼歌剧院屋顶打拼；而罗志祥则为这部纯粹的商业片加入了风味绝佳的生猛佐料，放飞自我的同时展示他没有极限的升级功能。怪道成龙大哥连连夸他“非常敬业”，这份敬业，是罗志祥的职人本色，作为一次次打破形象，勇气十几年如一日为网民提供“表情包”的耍宝圣手，这一回他终于成全了美过女主角欧阳娜娜，勇过生化人魔大反派卡兰 . 马尔韦的智者笑咖。