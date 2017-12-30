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爱在瘟疫蔓延时

情欲游戏与痴呆宿命之搏命演出

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编辑 | 删除 好一个鬼气浩然的《妖铃铃》

暗地妖娆 发布于：

有陈可辛，有吴君如，又打着“喜剧”的标签。所以观影之前，我很自然地把《妖铃铃》与《金鸡》同等视之，哪怕电影开头赵英俊版送餐小弟走进一幢旧楼的时候，都不由教人收紧腹肌，打算开怀一乐，未曾想，接下来听见的是自己和同影院一众嫩妹的惊声尖叫。

没错，《妖铃铃》是个“鬼”片，即便我们常笑言“国片无真鬼”，那森森的“鬼”气却依旧会让你误以为走错了影厅，选错了电影。也正因如此，吴君如首度自导自演的这个片子，就跟彭浩翔玩《春娇救志明》一般，用浓浓混搭风做出了专属于“喜剧”的新高度。尽管故事说的是黑心房产商大战钉子户的故事，却用了猛鬼斗法的奇葩模式，这脑洞让人不得不为其按N多个赞。

“恐怖”，从红衣女鬼、清代僵尸、西洋吸血鬼，丧尸出笼，乃至阴曹地府，各色惊悚大咖轮番登场，几乎无所不用其极的同时，这些个“吓”点到最后都能酝酿成笑梗，倘若你对周星驰的《回魂夜》和《整蛊专家》还有印象，就一定能get到那些久违的港式佐料。无厘头被精致化，演员个个都要秉承“戏精”精神。吴君如是多变的，从神婆、鬼婆，到半人半丧尸，一路演变，屡屡抛出接地气的怀旧戏码，彰显她的“变脸”功底；要知道，作为一位喜剧正剧都能扛得起来的女演员，她几乎用尽港星所擅长的全部技能，交给你一份完美的搞笑答卷。张译是深情的，操一口疑似台湾腔的江浙口音，将高知款“恋妻家”诠释得可怜又可笑；岳云鹏是坚持自我的，以萌蠢征服大众，也把自己那些经典桥段放在了最好的容器里，这才引发炸裂般的喜感；沈腾是谐星与电影人的结合体，知道要如何二者平衡，达成效果。

于是乎，《妖铃铃》就给你示范了一个标准的“多元化”电影类型，惊悚有之，因为花两千万搭建了一幢“猛鬼大厦”，且营造了一个港式“行尸走肉”；江湖警匪有之，因为吴镇宇与方中信放下了架子，这对古惑仔兄弟也隐藏着“无间道”的秘密；无厘头更有之，因为笑点之密集，是连血淋淋的洗漱间画面都无法掩盖的震撼。吴君如似乎特别擅长做这种“拼盘”，立在怀旧的基础上，炮制了全新料理。

更令人佩服的是，尽管陈可辛笑言：“《妖铃铃》就是一部想让大家开心的电影，没有想那么多深层次的东西。”可是很显然，“正能量”依旧是本片主题，扬善惩恶也好、以正压邪也罢，一个个由鬼怪掀起的高潮串连起极具智慧的正义之举，这正是“丧”满全国的时代需要汲取的那一米阳光。

正是《妖铃铃》里那些充满浩然正气的“猛鬼“当道，才换来一整个影厅一浪高过一浪的惊声尖笑，为它的风味绝佳疯狂打CALL

妖铃铃 Gold Buster(2017)

6 .0 / 8 .0

妖铃铃(2017)

影评(10)

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妖铃铃
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