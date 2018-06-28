文 / 暗地妖娆

这么说吧，这世界能玩转全场的游戏高手可能不多，但总有那么一批天才喜欢纠结于 “通关”这种事，于是就诞生了诸多显摆智商的作品，比如早前的漫改日剧《诈欺游戏》系列，再比如新近上映的漫改电影《动物世界》；前者能把最简单粗暴的“俄罗斯轮盘赌”玩出新高潮，后者则将“石头剪子布”做出了空前绝后的连环套路。我曾经吝啬于给一部影视作品打上“烧脑”的标签，可《动物世界》基本上算当之无愧。事实上，这片子对受众群体的选择既有门槛，又很接地气，有门槛是因为严谨的数学逻辑当先，接地气是因为一个讲出来会让人打哈欠的故事主线，却做出了让人意外的特效大场面。

与其说《动物世界》是部 “商业大片”，我更倾向于将它归类在全新类型的悬疑推理片范畴里头。这片子有“赌性”，让一群走投无路的玩家集中在公海上的游轮里，然后开始玩“石头剪子布”，胜者可以安全地下船走人，甚至是以新晋富豪的身份；输家要当小白鼠，变成基因实验中的牺牲品。犹记日本剧场版《赌博默示录》中，用三场大赌局定人生死及贫富，“石头剪子布”只是其中第一关，做得非常简单。未曾想《动物世界》能把这个梗撑足全片，以花样百出的作弊形式让你知道什么叫“智力碾压”。

这片子有 “人性”，说的不仅仅是真善美，还有人之原始本性——贪婪与怀疑。只要是个多人参与 PK 的游戏，就得讲信任和暗算，电影做到了。就拿男主角郑开司来讲，在他的命格里，遭遇的背叛要远超真爱的比重，发小会打他房产的主意，伙伴会在关键时刻眼睁睁看着他死，对手时不时就捏住他的命门。这些人，从某种意义上来讲暴露的是动物性，以兽类的行径完成私利的最大化。郑开司内心也有野兽的部分，他无法控制愤怒，内心有个“小丑侠”随时在疯狂奔走，狠毒还是仗义，全在一念之间。你会清楚地看见一股刺人的洪流在银幕上涌动，那是每一个急于在赌局中翻盘的角色赋予作品的真实魅力。

这片子有 “慧根”，一部电影真要达到“烧脑”的境界并不容易，观众不笨，你布置的套路再复杂，也总有一些智者能猜到其中奥妙。但《动物世界》显然没那么自恋，它以杠杠的数学逻辑笑傲全场，你知道怎么算牌么？怎么统计分析概率么？怎么让个体输赢与集体利益紧密相联么？怎么合理地操控人的心理么？它统统有精确答案。正派主角实力过人的同时，反派的回击策略也绝对层层创新，完成了一次次严格意义上的高手对决。倘若看一遍你还没消化完其中窍门，那就再来一遍。说白了，你在两个小时里要透析完胜攻略不可能，无论如何都拼不过花大把时间精心打磨了 N 多遍的剧本。要知道，这可不是你看到间中随手一指，大叫“凶手肯定是丫！”的那种淡戏。

这片子破天荒的还有酷炫特效，从人到异形的裂变做得精彩纷呈， “小丑侠”的连环绝杀戏也相当过瘾，基本上跳脱出了完全靠演技表现内心世界的老路子，却是砸下血本把你带入一个异次元空间，体会一下什么是真正的“动物世界”。