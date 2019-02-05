从《疯狂的赛车》、《心花路放》到 2019 年度贺岁档的《疯狂的外星人》，在宁浩与黄渤联合打造的“耿浩宇宙”里，黄渤扮演的耿浩，是一样的名字，不一样的奇葩经历。都是标准的“ loser ”，努力在底层挣扎求生，随着一系列神发展，方完成最终逆袭。然而这一次，耿浩的故事之疯狂，超出了所有人的想像，他与沈腾这一对难兄难弟，以“无知者无畏”的姿态对高级外星生物实名进行“鬼畜”，顺便还拯救了地球。

没有 “黑衣人”的命，却得了“黑衣人”的病，这便是本片要给我们奉上的超级笑料。黄渤今次又拿捏起了他最擅长的人设——不得志的中年人，却做了他本来最不擅长的事——把外星人当猴儿耍。

倘若放在一个好莱坞科幻大片里头，那么地球人与外星人的恩怨情仇多半都是惊险当先，可《疯狂的外星人》之所以 “疯狂”，兼因误会。请想像一下，一位没见过什么世面，却是坚信自己是“传承国粹”的手艺人，误打误撞地活抓了一枚外星人，他会做何种反应？一不将外星人交给国家，二舍不得将它就地销毁，却是错把高等生物认作“刚果骚骚猴”，对其展开了地狱式训练。

于是乎，观众们头一次对比自己强大数百倍的文明物种产生了深深的同情，亲眼见证了原本想与地球人建交的外星苦主踩单车、耍猴拳，上演金枪锁喉，还外带伺候人类吃喝，最惨的是还被泡在酒罐子里当补药给练了。情节听起来虽然荒谬，但在人设与环境的精心铺陈下，一切看起来都那么合情合理。因严重误会产生的笑料遍布全球，一个小小耍猴人，把大使馆高层、超级特工组织，乃至外星人都耍了个惊天动地。我们还有幸看到向斯皮尔伯格的《 E.T 》、周星驰的《西游降魔篇》致敬的彩蛋，顺带搭上了全套“外星生物操练指南”。

尽管这是头一次，黄渤在 “耿浩宇宙”中升级为“无实物表演”，全片过半的戏份他和沈腾都得与空气演对手戏，只因片中大量的驯猴及智斗外星人桥段要用到特效。可正是因为“小人物 VS 大魔头”的模式中，笑梗量达到了饱和，整个作品才彰显其金贵。细节桥段都是前后呼应，开场埋下的包袱，到后边一一拆解之际，便是观众猛练腹肌之时。

回溯之前的人类大战外星人戏码，基本都是动枪动炮，本片却是精心设计了一条歪路，以百分百符合戏剧逻辑的情节四两拨千金，小人物终究以小小的手艺制服了人生中最强大的对手。请相信，如此 “开挂”神技特别让人服气，把“ loser ”蕴藏在灵魂中的尊严与志气打磨得闪闪发光，“平民智慧”才是片中占据了 C 位的正能量。