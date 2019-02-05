看一部影帝影后扎堆的贺岁片是什么感觉？麦兆辉负责编导的《廉政风云》算是交了一份完美答卷。国产贺岁档多半是爆笑喜剧外加奇幻大场面，这部纯味港片却偏偏走了 “硬核”路线，刘青云与林嘉欣搭成了最硬核夫妇，与二人呈鼎足之势的还有另外一位影帝张家辉。凭借“戏骨开会”的黄金卡司，外加严谨周密的剧本设计，让本片有了“软硬兼施”的能力，再度捍卫了港片应有的尊严。

《廉政风云》之 “硬”，硬在逻辑严丝合缝、情节层层深入，以一场反贪官司作为切入点，缓缓挑破暗局，挖出了惊天大阴谋。整个过程都需要你参与“烧脑”，搜查细节从洗钱内幕、比特币的妙用，乃至廉政公署内部的流程，都交待得清清楚楚，既做了一次科普，又让剧本含金量飙升。如果说去年口碑颇佳的悬疑犯罪港片《无双》里，郭富城塑造的腹黑高智商罪犯给电影制造了一个大反转，那么《廉政风云》中张家辉扮演的“卧底”许植尧则是愈发追求“理想主义”的高手，不到最后一刻，你完全辨不出他的真实意图所在，演技精湛到甚至能不断玩弄你的情绪，让你在观影过程中时而疑惑、时而同情，时而又觉得不寒而栗。也正是这个角色，制造了故事中最深的谜团，令情节不停反转。

本片的 “软”当属刘青云与林嘉欣这对别扭夫妻档，别人家的夫妻联手都是默契感十足，深厚情意都写在脸上，这两位廉署达人却不是。他们更像是现实中随处可见的那种“怨偶”，已经闹到分居的地步了，却又因工作关系不得不硬着头皮搭档，于是就出现了诸多走心的“爱情戏”。表面上，小两口一直在怼，林嘉欣扮演的江雪儿很傲娇，为了给老公添堵，不惜刷爆他的信用卡；而刘青云扮演的陈敬慈也即刻还以颜色，为了防止老婆“剁手”，甚至立马决定要停掉自己的卡。这种“刷卡调情大法”不禁教人莞尔，只因那是老情人之间才会有的矛盾。尽管看起来不咬弦，“爱情”却总在细节里显山露水，尽管是有“隔夜仇”的夫妇，江雪儿回程的时候，陈敬慈还是会举着印有狗头的牌子前去接机，一面听老婆叨念“要听女人的话”一面帮她推行李，做足了“老婆奴”姿态。在冷嘲热讽中恩爱，为这部风格颇为硬冷的作品注入了暖流，让它“软”得温柔可爱。

除此之外，老港片迷也得到了意外 “福利”，张家辉与刘青云重返年轻时代的戏码，愣是让两位影帝颜值“回春”，让人不由会心一笑。