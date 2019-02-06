韩寒用一部《飞驰人生》诠释了什么叫 “蹲下，是为了跳得更高”，继《乘风破浪》之后，他用这部燃到飞起的喜剧诠释了何为真正的“寒式幽默”。

很明显，这是部全盘夹带韩寒 “私货”的作品，“赛车”是他最重要的喜好之一，而“搞笑”是他应对世间一切磨难的武器，唯有笑着迎战风雨，方得圆满。所以《飞驰人生》是真的飞起来了，因要让它飞得高，于是将片中的男主角张驰压得极“低”。沈腾扮演的这位中年赛车手，从最辉煌的巅峰坠落，随后便是一连串的“衰运”附体，他蹲过五年大狱、被吊销了驾照、赔钱赔到倾家荡产，甚至还莫明其妙地抚养了一个与他没半点血缘关系的儿子。也就是说，这样一位被挤到了社会边缘的倒霉鬼想要东山再起，就必须从零开始，而这几乎是“不可能的任务”。

尽管是本着 “不服”心态重振旗鼓，张驰的逆袭之路也必然走得颇为坎坷——男主角绝地反击的过程中遭遇的全是一堆意想不到的奇遇，而他“正义的小伙伴”就只有沦落到在游乐场打工的领航员、受伤退居二线的车队技师，外加一位失业的前车行经理。韩寒以打破常规的手法，巧妙地运用“反转”戳中你全部的笑点。于是乎，沈腾与尹正这对“黄金搭档”在戏中被耍了个够本。信心满满考驾照却毁了驾校教练的发动机，积极乐观拉投资的同时还得奉上一段钢管舞配神曲《大哥你好吗》，连赛车都得自行组装，而手头材料只有一个破车壳子 ...... 最狠的是，对手竟还是个技高多金且年轻的高富帅。

各位，这已经严重超越了 “奋斗”范畴，却是颇有“逆天而行”的架势了！

严格来讲，本片暴露了韩寒的野心，它不仅仅是一部让你笑到头掉的喜剧，同时亦有嗨爆全场的狂飙大戏，也只有爱车如命的 “老司机”电影人才能把赛车梗操持得游刃有余，高潮是不停往前推进的，一浪高过一浪，总是在你以为快接近尾声的时候再往上窜一下，观众亦能在张驰的飞驰狂飙中让热血一次次沸腾，然后眼睁睁看着他真的就嗨上了天，这就是电影自带“创造奇迹”功能的最好证明。