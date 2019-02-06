一直觉得，二十年前星爷的那部《喜剧之王》拍早了，那时候还没有遍地 “贩卖焦虑”，不太有人无止尽地宣扬功利为本的价值观。所以 2019 年贺岁档再出一部《新喜剧之王》，我认为来得正是时候，就是要追梦追到天荒地老，就是要把理想看得比宇宙还大，就是要在所有人都告诉你“没戏”的时候硬生生整出专属于自己的人生剧本；低头、抬眼，把志气写进灵魂深处，来一次漂亮的人生逆袭。于是，就有了“如梦”的故事，延续“戏剧人生”的荒诞的同时，把你逗乐了，也把你弄哭了。

鄂靖文扮演的女主角如梦，是真的一直都在做梦，相形当年星爷亲自诠释的小龙套，她吃的苦一点也没有少。不上镜的大脸盘，黯黄长痘的皮肤，松垮的身材，外加已经年到三十的尴尬处境，所谓的 “明星相”与之绝缘不说，可能整个影视基地的工作人员都可以往她头上踩一脚。

“失败”是如梦的日常，在他人眼中，她就好似立志要演白雪公主的“恶皇后”，压根儿没那种命。

电影里头，这样的如梦是很容易出 “笑果”的，廉价玻尿酸针把自己打成了一张妖怪脸，头顶菜刀以“死人样”陪父亲过生日，为了一个盒饭可以出生入死，周围人的冷言冷语还不间断地给她冲“凉水澡”。即便如此，她依然没有放弃，这种强迫症一般的毅力，开始的时候会让你爆笑，可笑着笑着，心里难免会浮现一缕酸楚。是的，想当年有句很流行的爽话——“今天的我你爱理不理，明天的我你高攀不起”。大家曾经一度相信，可是在强大的现实铁拳不停重锤之后，却又纷纷投降。我们身边鲜少会出现“如梦”，多的只有摘下“追梦”光环的“理智”客。

正因如此，如梦这个人物才愈发有魅力，磨难像是上天赐给她的礼物，眼睁睁看着 “不想当演员”的漂亮闺蜜秒成电影女主，男友骗光她的钱还给她一巴掌，身心俱疲的时候，她依然是轻飘飘讲了一句：“我很好啊，不过就是被导演说皮肤太松、样子不好看罢了。”在这场残酷修行之旅中，唯有父母是她最坚实的依靠。

这样的如梦，你会慢慢爱上她，她不是什么 “逗逼”，正相反，这是最美的坚强，好似曾经或正在打拼中的自己，不认命、不放手，不绝望。她甚至把遭受的背叛与痛楚都点石成金，成就了非凡的演技。

所以这部戏，更像是星爷给当年的《喜剧之王》做了一个完美收鞘，你会被情节带出巨大的共鸣，思索自己在这个地球上的角色是否依然只是个龙套？倘若当初再坚持一下、再倔强一回，也许也能和如梦一样成为影后。

一部片子要感动你很容易，要戳心却不易，可星爷就是有办法做到，他很直白，把他的女主角逼入绝境，让她在黑茫茫一片唱衰中寻找光明。倘若这些细节让你红了眼圈，那很正常，因为往往选择最不好走的那条路，恰巧能通向成功。