我得说，趣里不太熟，只知她是水谷丰的女儿，觉得这个艺名于她来讲取得分外妥帖，恰巧切准了演员的特性，要说的话，可能不仅 “内里”有趣，外表也挺有趣的。对趣里产生初印象，是日剧《黑色止血钳》，当时险些以为她是森川葵，因都长着有韧性的面孔，不走甜美路线，尤其那个气场，刀锋似的，周身散发凛然的热力。后来在《我与尾巴与神乐坂》里那个性情火爆的小艺伎，也颇可爱动人。

日本现下真是出了一批优秀至极的新人女优，清纯中蕴含诡异性感的唐田英里佳、稳健老成且透着青气的石桥静河，相信不久的将来，看客们会像见识安藤樱一般领教到这些演员的魔力，更希望，不要直到《小偷家族》拿下金棕榈才头一次知道有 “安藤樱们”的存在。

事实上，趣里之流，都是早早就在一些影视作品里埋下惊艳的伏笔，只要坚持走下去，终有一天会让全世界瞩目。

譬如那部她初主演的电影《活着就是爱》，便让人服气得很。

趣里扮演的宁子，绝对是诠释出大多数抑郁症重症患者最为明确的病态，他们嗜睡、焦虑，自残，情绪像大海，理智似航船，一些最细微的日常波动都会掀起惊浪骇浪，把船瞬间击毁。这便是抑郁症带来的地狱之苦。我不知道小说原著是否有真人原型打底，然而可以肯定的是，睡得蓬松的面孔、懒散的举止和任性的交流方式，确是抑郁症患者某个阶段的表现，宁子这样的人，无法得到理解，何况还没有工作，不会做饭，恋爱甜蜜度也几乎为零。

可从某种角度来说又很幸运，因有男友愿意收留这样一个 “废物”，甚至可能跟很多观众一样，起初我不明白为何菅田将晖扮演的八卦杂志编辑会如此好声好气地顺着她。想起佩德罗 . 阿莫多瓦的《胡丽叶塔》里，女主角胡丽叶塔因罹患抑郁症，搞得亲友都对她敬而远之，她不得不承受这样的孤独，因心里也知道，心理病是会传染的，折磨自己的同时最好是不要再折磨最爱的人罢。

《活着就是爱》里头，宁子面临的困境却是相对新鲜的，从男友、打工的咖啡店老板乃至同事，都表明了 “鼎力相助”的意愿，这些温柔之手抚在她的病体上，却令其无比疼痛。

一开始，我也没办法理解这种抚慰和支持缘何会让宁子不适，直到她拼命跟老板夫妇解释自已对喷水式抽水马桶的恐惧，而大家都一脸莫明的时候，才略有所悟。说到底，安慰和陪伴都是最浮表的关爱，无法触及患者的内心，这就是为什么宁子会蹲在马桶上，听着外头老板和员工小声议论她古怪的性情时，会彻底崩溃。明明她也懂那是 “人之常情”，明明周边的一切都对她施以援手，连情敌都是凶巴巴地逼着她去工作，试图让她独立起来。

而这些 “关”与“爱”，在巨大的心魔和分泌多巴胺的功能性障碍面前，却如此软弱无力。

唯独男友在影片接近尾声的时候，向宁子道明了与之交往的原因，他的杂志社曾因曝光一个女演员的婚外恋，导致其自杀。这件事始终是他的心病，宛若内里涌动的一片深蓝，总是无处安放。在这个时候，巧遇宁子，看到她奔跑时雀跃的蓝色裙摆，他被征服了。抑或讲，是找到了释放忧伤的方法，他被病态之美虏获，继而拿宁子当成赎罪的 “工具”，亦是折射自身郁结的一面镜子。

宁子的存在，是每个人面临焦虑时拼命抑制失控情绪的反面，大抵也是渴望像她一样赤身裸体在大街上狂奔，甩脱一切被看穿的羞耻感，向 “误解”宣战，然而不能。

所以 “活着”，在这部片子里比死更冷，宁子突出的肋骨、狂舞的浓发，都在尖叫；她美得像溺水的鱼，拼命挥动蓝色尾翼，向这个世界明确回答——我，无药可医。

讲实话，水谷丰作为演员来讲，风格作派总有些单一。倒是女儿独树一帜，有能令理性与感性交火的天赋，爆发力惊人的同时，又控制得恰到好处。有才能的女演员，能把拧巴处理得不让人讨厌，明明看着她在故事里绷紧每一根脆弱的神经，做着无理取闹的事，可最终你会同情她、喜欢她，乃至爱上她。