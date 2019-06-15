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编辑 | 删除 第六集最后337秒的电影语言

四少 发布于：
权力的游戏 第八季 Game of Thrones Season 8(2019)

8 .1 / 8 .3

权力的游戏 第八季(2019)

影评(21)

收藏(71)

《权力的游戏》（电视剧版）已经尘埃落定，无论第八季多么的坑爹，这部历时9年的电视剧终于结束了。一路走来，剧中各个角色的命运都已注定，作为看客也只能唏嘘不已。作为一部电视剧，有始有终是必然的规律。虽然终点会让人有点不舍，但目光总要伸向前方。

 

在剧终的这段日子里，脑海中不时回想起第八季第六集最后337秒的画面。这一系列的画面，集中体现了雪诺、二丫、三傻的最终结局，配合着低沉的主题曲，格外地让人动容，让人伤感。

 

我决定从电影技术角度来分析一下这337秒，作为这8年来的一个总结。

 

这一段共有22个片段。如果用1代表雪诺、2代表二丫、3代表三傻。

 

这段视频中三人的顺序是：1-2-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-2-1-3-2-1

 

从这串数字中可以看出，三个角色之间的画面总体上采用平行蒙太奇的剪辑技巧。但顺序排列上并不是完全有序，而是按照不标准的顺序依次剪辑。

 

考虑到三个角色之间的画面互动、拍摄角度等因素，大致可以把22个片段分为10部分。其中，6个部分采用平行蒙太奇，但三个角色的顺序有变化；4个部分作为画面过渡。

 

第一个平行画面：


 

三人都是准备状态。雪诺是拾起“长爪”；二丫是收起“缝衣针”；三傻则是加冕前的服饰准备。

 

第二个平行画面


 

三人依然是准备状态。二丫是将“猫爪匕首”入鞘；雪诺是将“长爪”入鞘；三傻则是穿起华丽的服饰。

 

第三个过渡画面


 

用二丫出海前的准备，作为过渡画面。时间较长，二丫即将走出船舱。此时，并没有雪诺、三傻的对应画面。

 

第四个平行画面



三人都是背影。雪诺走过长城的走廊；三傻走过城堡的走廊；二丫走过船舱的走廊。三人的前面都有光线，暗示各自的未来前景。

 

第五个过渡画面


 

利用雪诺在长城与野人的注视，以及与白灵的互动作为过渡画面。此时也没有二丫、三傻的对应画面。

 

第六个平行画面


 

三人穿过众人，各自走向自己的“终点”。三傻是穿过北方拥戴家族；二丫是穿过船员；雪诺是穿过野人。这表面了三人各自拥有自己的“领域”。三人的深情也不一样，三傻略有昂头，是自信的表现；二丫是略带微笑，是对自由的向往；雪诺则低头，略带伤感。

 

第七个平行画面


 

采用俯视镜头，展示三人的处境。三傻在整齐的众人中间；二丫是在散乱的船员中间；雪诺也是在散乱的野人中间。三傻代表者秩序，二丫和雪诺代表者自由。

 

第八个平行画面


 

三人的最终“结局”。二丫站在船头，遥望西方，略带微笑；雪诺等待长城闸门开启，面色沉重；三傻坐在王位，听着众臣高呼北境女王，略带兴奋。

 

第九个过渡画面


 

展示了二丫的背影，以及斯塔克家族的族徽：“冰原狼”。背景音乐到此告一段落。也预示着斯塔克家族最终成为这场权力游戏的胜者。

 

第十个过渡画面


 

展示雪诺跟众人走出长城，看着闸门关闭，各自奔向茫茫的北方，迎接新的开始。此时，主题曲再次响起，画面变黑。

 

这一段画面，正如前文所说，主题采用平行蒙太奇，中间有过渡画面，但是三人的顺序又不完全一致。整个结尾给人一种看似有序实则无序的感觉，像极了剧中各位角色的命运。或许，这就是整部电视剧想要给大家的感觉。

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