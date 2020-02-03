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编辑 | 删除 断影取意之无法改变的过去

四少 发布于：

人到中年，回首往事。就如《东邪西毒》中欧阳锋的所言：“这四十几年来，总有些事你不愿再提，或有些人你不愿再见到。”对于不愿见到的人，欧阳锋的建议是雇个杀手解决。但是对于想见的人或者已经错过的人，他又说：“你越想知道是不是不记得的时候，你反而记得更加清楚。当你不可以再拥有的时候，你唯一可以做的，就是让自己不要忘记。”在这里，欧阳锋只是一个符号，他展现的是人类对于自身选择的一种纠结和矛盾。

 

之所以会有矛盾，是因为总想得到；之所以有纠结，是因为总有得不到的。正如王尔德所说：“生活中只有两个悲剧：一个是没有得到你想要的，另外一个是得到了你想要的。”

 

我们都知道没有人能改变已发生的任何事情，只是，我们总会在某一时刻幻想能改变会有多好。当我们自己无法想象的时候，电影则为我们呈现了不同的答案。


 

《夏洛特烦恼》中，夏洛因为一个意外让他回到了高中时代。借此机会，夏洛可以实现追求女神秋雅的梦想。经过了一系列啼笑皆非的过程，夏洛终于追到了秋雅。但是，夏洛发现激情过后的生活总少了什么。当夏洛再次找到马冬梅，他在小屋里回想起过往和未来的点点滴滴，才发现了自己到底想要什么。

 

夏洛对于女神的追求，对于发妻的嫌弃，是一位中年男人在生活不如意时的一种幻想。当夏洛通过时光之旅想改变人生时，才发现这种改变并没有带来他想要的一切，反而让他更加清醒地发现忘不了马冬梅。

 

和夏洛类似的人还有很多，比如《反转人生》的马奋斗，他在爱情和工作中处处碰壁，是一名纯粹的“屌丝”。由于机缘巧合，他借助土地婆的神奇力量，不断在寻找自己成长记忆的过程中发现自己的真爱，并最终挽救了自己的爱情。

 

对于爱情，马奋斗的出发点和夏洛是一致的。他们都是借助于神秘的力量来尝试改变，但是兜兜转转还是回到了起点。这是因为，无论是夏洛和马冬梅，还是马奋斗和任珊珊，两个男人的心底都还有彼此。

 

爱情让每个人都沉浸其中，但它仅仅是生活的可选项，并不是全部。当我们经历的越多，就越会关注人生的选择。

 


《相对宇宙》的霍华德由于女儿的去世，他在两个平行世界中的状态就完全不一样。失去女儿的他以家庭生活为主，虽然也想有所作为，但还是全力支持妻子的事业，性格温和；没有失去女儿的他以事业为主，与妻子离婚，性格强硬，做事干练。

 

到底谁才是真实的霍华德呢？他们因为工作需要彼此更换身份进入对方的世界，到最后才发现他们原本在性格上一样的，只不过因为环境的不同而呈现出来不同的状态。互换身份的他们都会在对方的环境下做出符合环境的选择，区别在于做事手法不一样，坚持的信念不同。最终，他们还是选择了回归。

 

除了霍华德，还有女杀手鲍德温。鲍德温原名娜迪亚。她小时候有一个爱酗酒的父亲，每天逼着她练琴，并经常打骂她。当她目睹父亲被火车撞死后，她便开始了两种生活。娜迪亚为了摆脱痛苦，整日沉浸在音乐中，成了小提琴家；而平行世界的她为了摆脱痛苦，选择黑暗生活，成了杀手鲍德温。当鲍德温杀死娜迪亚时，她们才发现彼此的性格是一样的，仅仅是环境因素的影响不同。鲍德温曾想扮演娜迪亚留在她的世界，最后还是选择了放弃，重新回到原来的生活。

 

在这些影视作品中，无论主角们采用何种方式回到过去或者未来，不管他们怎么去选择，最后还是会回到起点。这是因为，他们都不能改变自己的本性。只要本性是唯一的，终究还是会走同样的路。

 

每当想起类似的问题，我都习惯用《一一》中简南俊对老婆说的那段话来告诉自己。随着年龄的增长，我们的烦恼会越来越多，而生活就是这样的。遇到问题时的胡思乱想，仅仅是一种逃避或安慰。应该做的是接受现在的生活，然后想办法去改变它。过去的就不要再去纠结，人只有向前看才会有希望，不是么？

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随笔感想
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