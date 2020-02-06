不管替身最终选择了哪种结局，这都是一开始就决定的。导致这种结果的根源就是替身与被替人之间的不对等。

——题记

无论是古代还是近代，各行各业都有替身的需求。比如当下娱乐圈中各种明星的替身。这些替身可以帮助他们完成高难度动作或者敏感画面的拍摄。拍摄团队则会通过拍摄手法或特技处理让观影者分辨不出替身的存在，达到一种微妙的平衡。对明星而言，使用替身是一种基于自身安全和商业价值上的双赢。对替身而言，可以获得一定的生活保证和成长空间。

因为“替身”带有的神秘感和矛盾感很容易制造戏剧冲突，所以很多电影愿意去发挥这个想象。





《影》的子虞因为刀伤无法抛头露面，为了不让朋友和敌人怀疑自己，他就利用替身（境州）来完成各项政治任务，以达到迷惑对手的目的；《王者天下》的嬴政为了避免被政敌暗杀，他的替身（漂）替他完成了一死，从而为后续的复仇赢得了时间；《让子弹飞》的黄四郎为了赢得与张麻子的胜利，多次利用替身期望保持优势，并最终牺牲了替身。在这些故事里，替身就是主人在政治斗争中的一颗棋子，可以随时使用，随时抛弃。

除了政治，替身还有其他的作用。比如《逃出克隆岛》的林肯6E是林肯的克隆体，他是为了给林肯提供新鲜的身体器官而存在，对林肯来说是属于生理层面的需求；《双子杀手》的克雷为了打造完美的战士，他利用克隆技术复制了亨利，对克雷来说是为了降低战后综合征的需求；《致命魔术》的博登为了追求完美的魔术，是利用双胞胎来完成高难度的表演，对博登来说这是一种自我表现的需求。

在这些影片中，替身的作用就是满足被替人的各种需求。

关于替身的来源，不考虑克隆技术，无非就是两种。一种是寻找跟自己在外观相似的人。比如境州是子虞的叔叔发现的，并带回来给他做替身的；漂也是嬴政的大臣因为偶然因素发现并带回来的；黄四郎的替身虽然没有说来源，但他与主人的外形极度相似，足够以假乱真。另一种是双胞胎，就如博登兄弟两人，他们在外人眼中是无法区分的。

由此可见，替身不管怎么选择，首先要保证在外形上和被替人要一样。但是，只有外形相似是远远不够的，替身还必须在行为或性格上跟被替人保持同步。所以，替身与被替人的关系就显得格外复杂。

对被替人而言，他必须要让替身完全忠于自己，必须控制替身的一举一动；而对替身而言，他必须不能有自己的想法，必须绝对听从安排。但是，当两者发生冲突时，替身的命运就显得格外微妙。大致也就四种情况。

一种是相安无事。就如《双子杀手》那样，当小克认清了现实，就选择和亨利一起生活。当然，这样的结局是一种理想状态。

一种是替身死去。不管是主动还是被动。当替身的使用价值丧失后，替身很少有活命的机会。就如嬴政的替身、黄四郎的替身。这种结局是大多数替身的宿命。

一种是替身存留。这中情况也很少。本质而言，让替身能够存活的唯一理由是还有利用价值。只是被替人会把这个理由用道德、友情、理想等很多美好的东西包装起来，让外人看不清本质。

一种是替身反客为主。相对于替身存留，虽然结果类似，但是过程截然不同。替身留存中的替身是被动的，他还是被替人的附庸。而替身反客为主则是替身的主动反击，脱离被替人而独自生活。这种情况是很多电影喜欢展现并具备哲学思想的话题。比如《影》中境州最后发现了子虞对于自己的欺骗，决定反抗他，并最终杀死真身，成为别人眼中的子虞；《逃出克隆岛》的林肯6E为了改变命运的不对等，选择了反抗，最终解救了所有克隆人。但是，这种情况在现实中是很难出现的。