序言





大学毕业后，我曾有一段时间特别迷茫，看不到人生的方向，也找不到前进的动力。在每一个孤独的夜晚，我希望通过电影来找寻未来。由于我有写文字的习惯，于是借电影这个载体，把关于青春、爱情、人生等一系列的思考都记录了下来。





2005年前后，在网上写博客是一种流行趋势。为了让这些有关电影的文字可以被记录和分享，2006年8月28日，我从时光网开始了写博客的日子，这一写就是14年。





这14年里，我写了50多万字。前7年写的很努力，更新频率也很高。后7年随着热情下降就慢慢淡了。回看自己的写作历程，大概分为三个阶段：电影感悟、电影杂谈和电影语言。





第一阶段是电影感悟。就是借电影中的人物和故事写感悟类的文字。这类文章主要集中在刚写的那段时间，是按照学生时代的作文思维来表达，有点幼稚但特别真诚。





第二阶段是电影杂谈。在写感悟的时候，不再满足单纯的情绪表达，开始对电影花边进行点评（比如导演的经历或风格、演员的演技或新闻、电影制作背景等）。这类文章是对电影有一定了解之后的尝试，写的数量最多但质量参差不齐。





第三阶段是电影语言。不再满足写感性文字，开始研究电影到底是什么东西。开始从电影语言层面（比如镜头、剪辑、色彩、声音等）去分析电影。这类文章是我最想写的，但由于是业余爱好者，专业度上有欠缺。





就如人的成长，博客也随着时间呈现三个阶段的内容。大约在第7年，我就到达第三阶段并遇到了瓶颈。我期望写更多电影语言类的文章，但又没有足够的实力去完成。为了寻求突破，我看了很多有关电影的书并做了一些尝试，但都没有达到理想的状态。





一个人的内心痛苦很大程度上是实力跟不上梦想的脚步。随着年龄的增长，我也意识到自己对电影的热爱虽然还在，但已经不是生活中最核心的东西。由于自身的局限，我写的文章始终在电影的边上未触及到本质。我认为，如果想有更进一步的提升，就需要进入电影行业去了解其内在的东西。可惜，客观条件让我无法实现这一点。





在第一个7年结束的时候，我以问答形式写了一篇长文，解释了为什么写影评。当第二个7年结束的时候，我决定把以前写的文章按照一定的主题和时间重新梳理和修订，并把它们集结成册。





这本无法出版的书会以电子版的形式存在，是我对电影的一种纪念，也是对青春的一种追忆。





关于书名，我想了很多，最终还是选择和博客同样的名字：写在电影边上。同时，添加了一个副标题：一位电影爱好者的心情文字。









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