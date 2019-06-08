Kim工房（Kim Works）

尽管《特工》完成度稍显不足，但仍不失为韩影示范教材。万万没想到，特工题材还能这么拍，朝韩题材还能常拍常新！





Kim评分：8/10（丢分只因难度太高）





本文无毒无剧透，可放心阅读。









《特工》（The Spy Gone North）或许是史上最奇葩的特工题材，十二分的人文画风，甚至比《国土安全》更人文。作为特工电影，全片几乎没有动作场面，即便多次出现枪械却一枪不发，甚至没有任何人员伤亡。但是别误会，《特工》绝不是文艺片！









韩国电影的标志，就是在商业与艺术之间找到理想的平衡点，尽管《特工》剑走人文，但娱乐性不逞多让，各种国际关系、经济贸易、政治阴谋与办公哲学等元素让人应接不暇，甚至难得一窥朝鲜风光！









不过更有意思的，是影片对商业与艺术的嫁接方式。前半场完全好莱坞叙事，快节奏+轻喜剧，让你一度怀疑本片被高估。但下半场惊现神反转，从剧情到表演甚至叙事，宛如过山车般急速拉升，那一刻你才意识到，之前都是预告片，好戏现在开场！









《特工》涉及两个国家的四股势力（派系），男主角朴特工游走其中，价值观随之漂流甚至一度迷失，当他卸下喜剧的伪装时，终于为人物弧画下坚实一笔。然而，盘根错节的南北关系、错综复杂的派系势力以及优雅细腻的人物弧，都是一部电影无法完美承载的，这就好比把《权力的游戏》从八季压缩成一季。









尽管《特工》的完成度并不完美，或许拍成三部曲能把叙事铺陈得更扎实更细腻，但在短短137分钟能展示如此庞大的世界观着实难能可贵，无法相信……换做其他主创能拍得比尹钟彬（导演&编剧）更好？







