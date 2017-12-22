在我看来，演员邓超一直和综艺咖邓超是两种截然不同的存在，一个自信放松，一个机智搞怪，而这样恰好也是一个合格演员的自我修养，能完全跳脱出观众眼中既定的印象，呈现出不同的状态。而比起综艺咖邓超，演员邓超无疑才是观众最为期待的，因为他赋予了角色未知而迷人的魅力。

《心理罪之城市之光》（简称《城市之光》）中邓超扮演了天才神探方木。他头发花白，面容颓废，黑框眼镜下是目光如炬的坚毅。油滑老练的他，心思缜密，他是疯子也是天才，他有伸张正义的无限热情也有无法言说的锥心之痛，可以说这个角色很复杂，很考验演技，当然，也与大家印象中的方木很不一样。

《心理罪》作为国产犯罪题材的超级IP，其中男主角方木的形象已然深入人心。剧版中的年轻版方木，沉默木讷，仿佛对一切漠不关心，在外人面前极尽可能的隐藏自己的内心，他有着单纯的善良，却同样有着直面内心的恐惧和彷徨。而《城市之光》中的邓超版的方木则完全蜕变成了另一个人。这个人物在邓超的演绎下生动而倍感真实。人到中年的他已经不再是那个意气风发的少年，在不断的历练中，他磨平了棱角，却变得更加睿智果敢，为了破案，他可以比罪犯更疯癫，极尽所能的探寻真相，而正是对正义的执念让他痛苦，在内心不断的质疑与撕裂中挣扎，在崩溃的边缘完成自我的救赎。而这样的方木，也更贴近我们的认知，他不再是仅仅看两眼证物和现场便临摹出凶手画像的“天才”，不再是那个一脸冷漠天真无邪般的事不关己，他依旧聪明，精于推理，但所有的一切都在于对细节的敏锐洞察和分析，这样的方木是更加的“真实”存在。

而与方木这个角色相对的，则是片中我们看到了另一个邓超。因为邓超对演技的执着和苛刻，方木才有了灵魂。作为演员，难免会给观众留下挥之不去的某种印象，比如许多演惯了喜剧的演员再演正剧，观众总是缺乏代入感，看到那张脸就想笑。说好听点，这是一种个人风格的体现，说难听点，这是演技的致命伤。而在《城市之光》中，邓超已经完全跳脱出了我们熟悉的那个他，他不再是《美人鱼》中玩世不恭又一片深情的刘轩，也不再是《烈日灼心》中内心不安痛苦压抑的辛小丰，他甚至不再是邓超，他只是方木，只是一个自信又自负，世故而善良的刑警。

作为演员，邓超的难得之处在于，他对角色有着无尽的痴迷，他愿意为角色付出所有可能的努力，哪怕过程艰辛，充满曲折，都在所不惜。就像邓超自己所说，他会为角色在心中建起一个房间，让角色在其中慢慢生长。自己一遍一遍与角色对话，直到角色进入到内心，成为自己。难怪片方也曾说过“按照市场影响力、演技、年龄段来选定方木的扮演者，邓超绝对是第一人选”，从成片上来看，邓超的表演的确是整部影片最大的亮点之一。也毫无意外的让这个角色成为了一个令人印象深刻的经典范例。

正义是一束光，同样演技也是一样。当光明被黑暗逐渐笼罩，这个城市需要有正义的光点亮，而邓超也正在用自己的演技之光点亮了无限可能。



