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编辑 | 删除 《勇敢者游戏：决战丛林》：人生皆游戏，勇者自无敌

Eric 发布于：

作为八零后，一定不会对1995年由罗宾·威廉姆斯主演的电影《勇敢者游戏》感到陌生。在那个娱乐相对贫乏的年代，影片中各种充满想象的设定让童年的我们充满好奇，同时也成为了不少人的冒险电影启蒙老师。后来又拍了一部以太空为故事背景的续集，口碑却差强人意。时过境迁，《勇敢者游戏》重启，虽然童年不在，在成熟的CG技术加持下，影片所带来的观影体验却更加震撼和有趣。

 

新版的《勇敢者游戏》沿用了老版穿越到游戏这个世界观的设定，不过把桌游换成了电子游戏。四名高中生意外在学校的仓库发现了一部古老的卡带红白机，共同以自己所选游戏角色的身份穿越到了游戏当中，在这片名叫尤曼吉的大陆上展开了一场险象环生的冒险。

 

在整体的叙事上，《勇敢者游戏》沿袭了好莱坞极其工整的传统商业片模式，情节的铺陈转折安排的恰到好处，有点中二却并不无聊，极其符合年轻观众的口味（比如吃了蛋糕会爆炸的梗，脑洞绝对清奇。）更难得的是在简单的情节中仍然不失深刻的主题。

 

 

虽然是动作冒险喜剧，但其核心主题仍然是主人公的成长。在现实中的四位主人公，斯宾塞是一个怯懦的游戏宅，“冰箱”弗里奇人如其名是一个壮如冰箱的运动健将，贝瑟尼是一个成天手机不离手的网瘾少女，而玛莎则是一个孤僻的学霸，他们穿越到游戏中都成为了完全不同的自己。斯宾塞成为了肌肉猛男，弗里奇变成了一个小矮子，玛莎变成了性感的霹雳娇娃，而贝瑟尼居然变成了一个油腻的大叔！四个人都必须带着新的人设勇往直前，他们会时不时流露出自己本来的个性，又会突然被游戏赋予的身份感到困扰或者惊喜。有人说，成长就是要摆脱自己的舒适区，在游戏中的四人再也无法逃避，躲在自己的舒适区，他们必须拯救游戏中的世界，同时也是拯救自己。这也正契合了片名，勇敢者游戏，只有勇敢，才能通关。游戏如此，人生亦是。

 

喜剧片最为核心的卖点一定是演员的表演。 这种所谓双重身份的设定对演员是极大的考验。巨石强森近几年的硬汉形象已经深入人心，而他在本片中的表现在兼顾了硬汉风采的同时，又展现了其反差萌的一面，一个坚如磐石的硬汉内心其实是胆小如鼠的弱鸡，而最关键是一路上他和弗里奇各种互黑拆台，甚至因为有三条命的设定而玩了把“自相残杀”的幼稚把戏，这让角色更加形象丰满，也极其符合两人现实中高中生的设定。强森未来可以多尝试这样的角色，毕竟挑剔的观众更喜欢看到能文能武的新硬汉。而同样出彩的，还有杰克·布莱克饰演的贝瑟尼，功夫熊猫变身少女心大叔，惟妙惟肖，整部片子妥妥的气氛担当，有他在的地方一定是笑声一片。

 

 

除了沿用了穿越游戏的设定，新版的《勇敢者游戏》也保留了拯救被困住的游戏者的情节。 这不仅强化了主角们一往无前的动机，也让整个故事更加充满人情味。最后大家再碰面的桥段，更是有一种物是人非的伤感与感动。

 

游戏虽然是假的，但几位主角体会到的情感却是无比真实的，而每个人的人生何尝不是一场由自己操控的游戏，只有勇敢的人才是真正的无敌。

勇敢者游戏：决战丛林 Jumanji: Welcome to the Jungle(2017)

7 .7 / 8 .0

勇敢者游戏：决战丛林(2017)

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