无论时代几何，在青春这个永恒的话题中，似乎大家总能找到共鸣。《芳华》如此，《无问西东》亦是。

比起《芳华》，《无问西东》的格局更宏大，也更多了份书卷气息。青春的朝气蓬勃与历史的厚重沧桑交织，青春是不同时代中最耀眼的那束光，倔强的与世俗对抗冲撞，而友情、爱情、亲情共同汇成了一首关于青春的赞歌。

在四个时代中，青春的外表或许不同，但灵魂却是何其相似。笃定而迷茫，坦荡而惶恐。20年代的吴岭澜彷徨过，但他还是找到了自己的路。30年代的沈光耀犹豫过，但他还是毅然的选择了投身战火。60年代的陈鹏与王敏佳，在时代洪流中相互取暖，收获了一段刻骨铭心的爱情。而身处21世纪的张果果，在尔虞我诈的职场斗争中，明白了什么才是重要的事。

“这个世界不缺完美的人，缺的是用内心发出的真心、正义、无畏、同情。”这是美国军官在西南联大征兵时说的话，也是整部影片所要传达的青春奥义。四个故事也因这个主题而紧密关联着。用真心待人接物，用正义明辨是非，用无畏执着向前，用同情帮助他人。而这应该是青春最动人的样子吧。

影片一开场，张震饰演的张果果有一句独白，“如果提前了解了你所要面对的人生，你是否还会有勇气前来？如果你知道青春也就不过这些日子，你是否会在乎世俗需要你们在意的事情？”（大概意思），其实我们心里清楚，谁都无法了解我们以后的人生会是什么样子，而青春也在不知不觉中悄悄溜走，只是回过头才会发现韶华易逝。但正是因为没有这样的先知先觉，青春才更加弥足珍贵。片中几位年轻人用行动在给出自己的答案，当回望青春，他们会自豪，因为他们带着勇气，把青春活出了意义。

《无问西东》拍摄初衷是为清华大学百年校庆的献礼，但难能可贵的是，这部影片并没有拍成所谓的“主旋律”，其中既有百年清华人的砥砺前行，但它又也展示出了青春会经历的残酷与无奈，这也让整部影片有了一种别样的生命力。陈鹏与王敏佳的故事，让人唏嘘。小人物的命运被时代放大，谎言与背叛，成为了生命不能承受之轻，那一盒装着银杏叶和雪花膏，包含着爱情所有的美好，成为了那个冰冷年代王敏佳心中最温暖的礼物。

不得不说，章子怡的表演是影片最大的看点之一。王敏佳身上有一种发自内心的天真，同时也有着不被理解的倔强，她经历悲喜，痛苦与磨难，才换来了内心的平静。这样的角色，章子怡无疑是最佳人选。

片尾的彩蛋，那些书写着中国近现代史人物一一出现，他们被巧妙的安排在剧情中，镜头不多，有的甚至是一闪而过，这样的致敬很巧妙，也仿佛在诉说着，每一段历史都是由平凡的你我他共同创造的，他们的青春，值得被铭记。

影片的英文译名是forever young，青春的确有一张不老的脸，它意气风发，无所畏惧，永远带着微笑，时刻提醒着我们要听从内心，无问西东。

一句题外话，《芳华》因为种种问题延期上映，《无问西东》更是一等就是五年，不过我相信那句老话“好饭不怕晚。”