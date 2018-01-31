《南极之恋》是一部华语电影中少见的灾难片。作为一部在南极真实取景拍摄的电影，它真实地再现了南极这个苦寒之地到处存在的危险。但它不是发生在南极的《1942》，它并没有在灾难后人们心理创伤上着墨较多，更不会从这些心理创伤带给主人公的人性扭曲侧面反映灾难的无情。

它更多表现出来的是一种客观冷静的残酷。无论是飞机坠毁后杨子姗饰演的荆如意脚骨折，还是赵又廷饰演的吴富春打鱼掉入冰缝里，这些细节的展现并没有着力表现主人公的痛苦，而是不动声色地把焦距对准了这一片白茫茫南极大地。这样做反而能增强观众的代入感，想象自己如果在南极遇到了同样的情况是否还能活下去。强烈的代入感带来了强烈的恐惧感。

作为唯一一部在南极拍摄的剧情长片，《南极之恋》贯穿始终的冷峻气质也许就是源自于导演本人的经历吧。导演吴有音是中国第27次、28次南极科考队员。对南极了若指掌的他在拍摄本片之前竟然三次前往南极、一次北极考察勘景。与其说是敬业，不如说是敬畏，敬畏大自然的力量。所以两位主人公在空旷南极上面前才显得渺小，一场雪崩就能轻轻松松抹除他俩存在过的痕迹。这种敬畏感也可以从黎耀辉的镜头里、久石让的配乐里得到充分的体现。

以两位主角的视角来看，敬畏之心倒在其次，而生死压力下迸发出的爱情彰显了生命的伟大，也让这场爱情或多或少有了纯爱电影的影子。那种只存在于想象中，愿意为彼此付出生命的美好爱情。那种爱情的存在仿佛是为了羞辱现代爱情的无聊与市侩，所以吴富春在开篇飞机坠落后就不在有“土豪”这一标签，在求婚的时候，吴富春也没有为荆如意戴上闪亮的钻石，只有对未来美好生活的承诺。金钱让人们在爱情面前变得犹豫不决，当除掉这层粉饰后方能见到爱情真正的样子。

谈到爱情的本质，马上会想到片中两人在上下铺“躺”而论道的那一幕。荆如意提到庄子的“相濡以沫，不如相忘于江湖”，虽然将意思局限在爱情上，但在影片当时当下却再合适不过。与荆如意舍弃相濡以沫，想让吴富春单独活下去不同，吴富春选择了相濡以沫，同生共死。所以也就不难理解吴富春后面的行为。两种态度无论高低，都表现出两人对于爱情的纯粹的信仰。这不禁让人想起了冰心和吴文藻的爱情故事。吴文藻先生84岁时离世，14年后冰心先生也与世长辞，两人的骨灰合葬到一处，完成了冰心“死同穴”的遗愿。

不管是冷冰冰且危机四伏的南极，还是抛弃世俗标准的相依为命的爱情，都应了冰心的一段话：“在坎坷的路上，扶掖而行的时候，要坚忍地咽下各自的冤抑和痛苦，在荆棘遍地的路上，互慰互勉，相濡以沫。”这段话也是对《南极之恋》这部灾难爱情片最好的阐释。

纯粹的爱情就如同极光一般震撼人心，它的美丽与可贵，才是大家心之所向的重要原因吧。