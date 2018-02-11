作为影视创作者源源不断的灵感源泉，古典名著《西游记》的解读早已从外在表现形式过渡到了意识层面。不过大家多将关注焦点放在了孙悟空身上，以至于关于齐天大圣的故事层出不穷，而实际上，唐僧身上所体现的戏剧冲突却一点不亚于孙悟空。

如果说郑保瑞前两部《西游》是对经典篇章充满想象力的再现，那这一部《女儿国》则是完全重新解构整个故事中最深情的段落，使其更加耐人寻味，意味悠长。

首先，影片大刀阔斧的为女儿国构建了一个更加合理和完整的世界观。片中的女儿国更像一个世外桃源，有着自己的运行法则，而女儿国为何没有男人，因为“男人谎话连篇，辜负了女人的真心”，所以女儿国视男人为毒物，必杀之。这种世界观的设立让唐僧与国王之间的感情有了更加“禁忌”的意味，也更加凸显真情的难得。

在原著中，虽然女儿国国王一片真心，但唐僧意志坚定，不为所动，哪怕是表现出来的一丝动情更多的也是被解读为逢场作戏，为了拿到通关文书早日西去而已。而在本片中，冯绍峰饰演的唐僧和赵丽颖饰演的女儿国国王，却是真真切切的彼此一见倾心。

看破红尘的大唐高僧为何会对女儿国国王一见倾心？也许从女国王的人设上便知一二。与观众熟悉的荧幕形象不同的是，《女儿国》中的国王不再是成熟而魅惑的女强人，取而代之的是天真活泼对感情懵懂又满怀憧憬的少女，她的身上没有半点世俗的痕迹，相反是一种清新脱俗的仙气。骑着仙鹿，一袭白衣，妥妥的仙女下凡。而见惯了各种“妖艳货色”的唐僧，对这样一尘不染的仙女怎能不动凡心？

虽然国王对唐僧的爱慕之情的浓烈和原著如出一辙，但表现方式上却更加巧妙。她对唐僧的爱不是强迫，也并无原著中描写那样“御弟为王，我愿为后，生子生孙，永传帝业”这样带有世俗色彩的幻想，她只是希望能和唐僧在一起，哪怕是她舍王权富贵，唐僧守戒律清规也无所谓。这样的情感显得更加纯粹而可贵，也将主题提升到了新的高度。

本片改编的另一巧妙之处在于，给予了两人情感发展充分的交待。用浪漫的方式升华了两人的爱情。虽然一见钟情，但两人的感情发展却依旧有迹可循。唐僧被惩罚推入了苦海，苦海无法回头，但国王奋不顾身前往，两人共度苦海，都说苦海无边，但当明白情为何物时，原来苦海也有涯。

正是女王情比金坚，纯洁无瑕的爱，才更加突出唐僧内心的煎熬。纵然取经路上千难万险，但感情这一关却是在劫难逃。而这也是唐僧一生中最大的劫数。不管遇到多少妖怪，有三个徒弟保驾护航，但情劫，却只能己渡，而唐僧不是孙悟空，纵然他有西去的决心和定力，他不过是一个“肉体凡胎”，他的痛苦可想而知。所以他会纠结，“爱一个人还是爱众生”，所谓不负如来不负卿终究是奢望。而那句若有来生，则更加让人唏嘘不已。

师徒四人离开女儿国的前提是必须要找到“情为何物”，而唐僧与国王的故事则是“情为何物”最好的诠释。其实我们都知道结局，但结局早已不重要。虽然观音菩萨对唐僧说，未放下的，其实从未拾起。但分明爱情来过，曾经拥有，便是永恒，足矣。



