两年前，《唐人街探案》凭借严谨的本格推理及对各种经典推理小说的致敬而得到了广泛好评。续作在保留“推理”这一卖点的同时，加入了更多喜剧元素，但却正是这被刻意凸显的喜剧部分，成为了影片的一大败笔。可以说推理部分就有多精彩，喜剧部分有多尴尬。

《唐探》的喜剧+悬疑推理的类型算是喜剧犯罪片的一个分支，而喜剧犯罪题材早有《国产凌凌漆》、《疯狂的石头》这样的珠玉在前。但这些作品，大部分给自己的定位是喜剧片，给观众留下了不少经典台词和桥段。犯罪部分只是串联起喜剧效果的故事线索。可是如果单单只看《唐探2》的喜剧部分，显然和一众国产无脑喜剧片没啥区别。无处不在的老梗，和对情节完全没有推动作用的生硬搞笑，真是尴尬的飞起。哪怕是和第一部比较，笑点也是乏善可陈，无论是台词还是桥段的设计都了无心意。也或许是深受成龙功夫喜剧的影响，《唐探2》中加重了不少营救+街头追逐的戏码试图增加喜剧效果，但显然这些戏份除了凑时间（外带方便广告植入）没有多大的用处。而喜剧最离不开的是演员的表演，但恕我一直无法get到王宝强的点，从《泰囧》开始演的角色和表演方式都大同小异，在《唐探》中一直感觉用力过猛，特别是那刻意的口音总让我想到曾志伟。

但是，即使这样，《唐探2》仍然是这个春节档最值得一看的电影。抛开尬笑的部分，《唐探2》绝对是目前华语电影中少有的用心之作。相对于喜剧，推理才是《唐探》迷人的地方。对于推理迷来说，《唐探2》中的推理逻辑或许不够严密，但于普通观众而言，误导、反转、再反转这样的经典结构的展现，加上首尾呼应，挖坑能填等必备要素都有，更难得的是还留下了不少解读的空间，这一点，就是目前大部分华语电影无法做到的。

有人说，第二部不如第一部（目前的豆瓣评分也是如此），特别是推理部分，第一部案件的设置及推理的过程层层推进，逻辑清晰严谨，而第二部的案件和推理就显得有点刻意了（很多时候依靠的只是秦风的“最强大脑”，而非通过线索去推进），但其实两部片子的水准是不分伯仲的。在我看来，这种情况很大一部分原因只是心理预期不同罢了，第一部没有预期，那么超出预期相对容易，而因为第一部的口碑，大家对第二部预期升高，那么自然就很容易产生差强人意的感觉。实际上，第二部相较第一部是在进步的（当然，前提是把冗长的喜剧部分抛开），不仅格局更大，也很好的顺应了系列电影惯用的故事的走向，加入更多的新角色和引出更庞大的故事线索（这一点，《捉妖记2》就做的太不用心了）。

虽然某些细节与第一部有重复的地方，比如为了像个侦探去搞一件侦探的风衣（没记错的话，两部的风衣从颜色到款式都是一模一样的），在桌子下面发现线索（第一部是在床底下），被撕掉的一页纸有着重要的信息，凶手都选择了自杀（应该不算剧透吧~），案中案等等，但这也可以理解为是风格的延续，无伤大雅。

另一点颇为难得的是，在主打推理牌的同时，《唐探》系列也一直在紧扣了道家文化。众所周知，比起佛教，道教文化才是土生土长的中国文化，也更符合“唐人街”的主题。在第一部中开篇引用了《周易·系辞》的一句话“一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也”，这有些玄妙的话正是影片想要表达的对善恶的理解。在影片结尾唐仁说的“万物两极，善恶对立”也是一种呼应。有意思的是开篇那句名言的下半句就是“仁者见之谓之仁，智者见之谓之智”，也就是我们常说的“仁者见仁智者见智”。有阴才有阳，有恶才有善，而善恶本身就并非非黑即白可以一言蔽之，每个人对善恶的理解不同，而同时又可能有着善恶的两面性。而第二部以《道德经》中的“道生一，一生二，二生三，三生万物”开篇，同样与剧情相关联，同时道教中阴阳及风水的元素在片中也被放大，凶手留下的字符，唐仁一直使用的寻龙尺等等，让整个案件有了一种宗教的神秘色彩，虽然宗教向来是好莱坞此类影片的惯用伎俩，但在一部国产电影看到，仍然觉得很是欣慰。

与第一部一样，《唐探2》同样是开放式结局，秦风做了自己的推断，但到底是不是真相，就留给观众自己思考了，这也是在紧紧呼应第一部结尾处唐仁说过的最有哲理的一句话“其实没谁会在意真相，人们只会相信自己希望看到的那个真相”（是不是很耳熟，当然这句话不是原创了）。而在联想到一直没有填的坑，关于秦风父亲的故事，以及秦风报考警校时为什么会说“想实施一场完美犯罪”，以及到底谁是Q等等未解之谜，《唐探3》更值得期待了。

也许是为了应春节档的景，感觉不尬笑不尬舞一下就不配进贺岁档，无法覆盖更广的目标人群了，所以《唐探2》顺应了潮流（比起对手，尬舞的部分其实有意思一点点）当然观影本身就是一件再主观不过的事情，说不定片中的喜剧的部分正好是很多观众特别喜欢的地方。不管怎样，《唐探2》是值得打call的。