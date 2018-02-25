对于大多数人而言，金钱就是这个世界成王败寇的衡量标准。当一个人富可敌国时，他可以自诩是世界的王者，而这个世界有意思的地方在于，王者也并不能随心所欲的控制一切，有些东西买不到，当然，就算买得到，或许他们压根就不想花钱买。

本片改编自1973年发生的真实事件，世界首富保罗·盖蒂的孙子被绑架，而因为他不愿支付1700万美金的赎金，在与绑匪周旋了几个月后，终于不得不以290万美金保住了孙子的性命，而付出的代价则让人唏嘘不已。

作为一部半传记式电影，老辣的雷德利·斯科特让本片在纪录片的冷峻中立的气质下隐藏着巧妙的叙事技巧。用不断的插叙的方式来交待整个事件的来龙去脉，从老盖蒂、盖尔、绑匪之间不同的角度将事件还原，三方博弈的过程扣人心弦，暗流涌动。而作为影片真正的主角“老盖蒂”其人，却是让观众最为感兴趣的所在。影片伊始，以被绑架的保罗·盖蒂三世的旁白切入，“虽然我们看起来和你们一样，其实我们不一样，但曾经一样过”这样颇有神秘意味的语气带出老盖蒂建立其商业帝国的传奇故事，这种以相关人物旁白转述的经典的开场方式在好莱坞不胜枚举，所以会让不少观众误以为这是对一个传奇大佬的歌功颂德，而这个老富豪也不负众望金句频出，举手投足间有着人生教父的既视感。而直到他的亲孙子被绑架他不愿支付赎金时才惊觉这个顽固老头的冷漠自私，到后期他的种种令人啼笑皆非的守财奴的表现让人对这个老人充满了既可恶又可怜的复杂情感。这种戏剧化的表现，虽然完全顺应了观众心理的预期，却因为导演的掌控和克里斯托弗·普卢默的表演而有了更加震撼人心的力量。

成功人士的话往往被人奉为圭臬，更何况是世界首富。而老盖蒂众多金句中，尤以其中一句最耐人寻味，“人生最大的挑战，就是识别出事物真正的价值”。这句话可以说是老盖蒂的人生信条，也很好的诠释了其充满传奇色彩的极致人生。在他看来，他正是因为敏锐的眼光，才能不断的发现商机，他是一个不断挑战的冒险家，用他的财富去获得更多的财富。但讽刺的是，他却未能识别出亲情背后的真正价值，他以为的亲情，是可以用金钱来换的，可惜金钱没有换来亲情，甚至没有换来一点点温暖，换来的只是其子其孙荒淫堕落的人生和满屋价值不菲的冰冷艺术品。有句话说“贫穷会限制一个人的想象力”，看来富有也一样，因为富有，可能会让人一叶障目，想象不出这个世界居然还有比金钱更重要的东西。

某种角度来说，影片探讨的仍然是“钱是否万能”这样老生常谈的主题，以及由此延伸出的“是否所有的事物都可以用金钱的价值去衡量”，在老盖蒂眼里，他不认为这个世界上有“无价”的东西，任何事物都是可以用金钱得到以及讨价还价的。这就是金钱巨大的能力，他可以完全改变一个人的价值观，成就一个人的同时，也毁掉一个人。

所以，从这个角度来说，钱的确是万能的，不是吗？