四年前的《闺蜜》凭借接地气的话题和轻松的风格得到了不少观众的支持。四年后，《闺蜜2》归来，如果说《闺蜜》诠释了闺蜜间关于爱情和友情的抉择碰撞，日常的各种事件让三位女孩各自的人生轨迹交集，最终明白友谊的真谛，那么《闺蜜2》则是展现出了闺蜜情的一种带着戏剧化却不失真实的极致表达——患难见真情，一起经历过大疯大浪才是真闺蜜。

有人说旅行是检验感情的屡试不爽的方式。不管是朋友还是恋人，往往在旅行中你会发现朋友或者恋人的另一面，而旅行中每个人所展现出来的个性以及处理问题的方式都决定了大家是否合得来。普通的旅行尚且如此，如果像《闺蜜2》中这样疯狂的婚前单身之旅则更是一种对闺蜜情直接且有效的终极考验了。

相较第一部，《闺蜜2》有了更大的格局和视野，故事发生的背景也从日常生活搬到了“人生地不熟”的异国——越南。希汶（陈意涵饰）与乔立（余文乐饰）有情人终成眷属即将结婚，兴奋的她带着自己的闺蜜Kimmy（薛凯琪饰）去越南开启了狂欢的单身之旅，但令Kimmy想不到的是与之同行的还有她的死对头嘉岚（张钧甯饰）以及希汶未婚夫的表妹晶晶，在一场宿醉之后，晶晶失踪，一箱金条从天而降，黑帮的追杀恐吓，警方的下令通缉，一切变得混乱而充满危机……

整个故事充满了公路片的奇思妙想，对于习惯了传统小妞电影的观众而言，着实让人眼前一亮。黄金、黑帮、飞车追逐、异国风情等等元素的融入，让这部片子有了更多的看点，但有别于一般的公路片粗犷的线条，《闺蜜2》在公路片的外衣下，本质上却依旧有着小妞电影中对情感的细腻诠释，以及女性导演独特的视角。在这一场意外不断、麻烦连连的失控之旅中，闺蜜三人行通过彼此的协作和无畏，展开了一场险象环生的逃亡之旅，更诠释了彼此不仅同甘更能共苦的闺蜜真情。

对于“三人行”的设定，影视剧中其实并不少见。但往往都是男性角色为主，比如《泰囧》中的徐峥、王宝强和黄渤，包括春节档大卖的《唐人街探案2》中的王宝强、刘昊然和肖央都是如此。而《闺蜜2》中的三人行，却让我们看到了什么叫做“三个女人一台戏”，这在华语片中并不多见。

在现实生活中，闺蜜三人间的相处也往往是奇妙的存在，大家个性不同，却因为彼此的善良与贴心而有了剪不断的情谊。比起两人，三个人之间的相处更不容易，但却如同三角形一般，一旦建立就会十分牢固。有矛盾，也自然会有去解决矛盾的人，彼此的鼓励陪伴，关心照顾，而在患难中，三个臭皮匠还真能赛过诸葛亮。其中所展现的智慧也是加倍的。对于此番的跨国冒险之旅，闺蜜团不仅收获了心灵的成长，而且也在这过程中重新审视彼此间的关系，而真情就在这混乱的危机中成为了最宝贵的存在。