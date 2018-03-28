观看本片有一种似曾相识的熟悉感。这种熟悉感有一部分来自电影类型，封闭空间里的生死博弈，这一类影片的极致是《生死时速》。还有一部分来自主演连姆·尼森饰演的主人公，他在生命受到威胁时，仍然坚定地保护他想要保护的人，这仿佛看到了《辛德勒的名单》里的奥斯卡·辛德勒。这种人性的光芒极大的舒缓了影片快节奏带来的压迫感，让观众在紧张中可以偶尔放松一下紧绷的神经。

如果仅止于熟悉感，那这部电影就算不上好电影。好在导演佐米·希尔拉融合了推理元素，让《通勤营救》有了不同于《生死时速》的智商快感。《辛德勒的名单》是非和平时代的极致，有着属于历史的伟大，但《通勤营救》胜在选择了通勤这一具有现代生活气息的载体，可以迅速让观众入戏。同时片子也将矛头对准了阶层这一棘手问题，让本片有了属于这个时代的烙印。





可以说，这个时代最突出的特点应该是移动互联网的高度发达。人们在各个APP之间切换，轻易地点击各式各样的APP“同意”协议，至于这些极其私密的个人信息去向哪里，无人过问也无人关心。

科技的发展永远是达摩克利斯之剑，这个问题在《通勤营救》里提出来：现代技术创造了一个拥有上帝视角的阶层，这个阶层无所不知无所不能，可以轻易地操控他人以及他人的生死。就像吸引麦考利就范的乔安娜，她对麦考利的行动了若指掌，麦考利拜托乘客帮忙报警，转眼那名乘客就被人推向了急速驶过的公交车。无耻的地方在于，明明是乔安娜派人杀了那名乘客，乔安娜却指责麦考利违反了规则而害死了那名乘客。一个无所不能的阶级不仅不尊重生命，模糊正义与罪恶的边界也是易如反掌。

本片动人的点就在于此。麦考利的对立面不是任何一个具体的人，而是一个阶层。这个阶层掌握着社会最多资源，不仅可以随时随地监视一个人，还可以按照自己的利益决定他人生死。挑战这样的阶层需要的不仅是勇气，还有时刻紧绷的那根道德的弦。这就是麦考利得知妻子、儿子有可能面临生命危险时，仍然拒绝告诉乔安娜谁是普林。也是在这一时刻麦考利的伟大展露无遗。





英雄之路是调动观众情感的利器，原因不外乎普通人在英雄身上找到了相似点，在凡人最终成为英雄的那一刻，普通人与英雄感同身受，仿佛自己也成为了英雄。观众可以在《通勤营救》里获得这种感受！甚至可能来的更加的强烈。不仅因为连姆•尼森精细入微的表演，也不仅因为影片情节的丰富饱满，更是因为影片涉及到的有关家庭、朋友、社会阶级这些宽泛的话题。佐米·希尔拉的导演功力得到全面展现，从宽泛话题找到切入口，拽出所有日常司空见惯的细节，再把这些细节之后所代表的影片主题突然摆在观众面前，不做任何缓冲地带，因此带来的情感冲击可想而知。

看完整部影片后，不得不承认，《通勤营救》比《生死时速》更精彩，在人性、社会方面的探究更像是《辛德勒的名单》。